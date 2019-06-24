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柯瑞讚八村壘符合當今NBA風格　高籃球IQ能得分又會守

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▲巫師新秀八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

▲巫師新秀八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

貝南、日本混血的八村壘上周在NBA選秀會上以第9順位被巫師相中，成為首位第一輪獲選的日籍球員。近日到日本進行活動的勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)也十分看好這位6呎8吋的菜鳥前鋒，誇讚八村壘擁有高籃球IQ，能夠適應當今聯盟的風格，既有得分能力，又能保持防守強度。

日本混血前鋒八村壘受到《灌籃高手》啟蒙走上籃球路，如同「真人版櫻木花道」，在他2016年拿到岡薩加大學獎學金赴美追夢時，就被期待能登上籃球最高殿堂NBA。但他沉潛了2年，才在大三賽季成為先發主將，繳出場均19.7分、6.5籃板，獲頒象徵NCAA最強小前鋒的J博士獎，並入選全美最佳陣容、WCC聯盟年度最佳球員，最後在選秀會以第9順位被巫師相中。

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對於NBA有日籍新血加入，灣區一哥柯瑞表示很興奮看到越來越多來自世界各國的球員，「這意味著籃球在世界各地越來越蓬勃發展，尤其是在日本。他能夠成為先驅，去做從來沒有人做過的事，對這個國家來說是很棒的一件事。」

▲八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

▲八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

八村壘將成為繼曾在2004-05賽季披太陽戰袍打過4場比賽的田臥勇太，以及上季獲灰熊青睞，得到為期2年的雙向合約，例行賽出賽15場的渡邊雄太後，史上第3位登上NBA舞台的日本球員。

柯瑞給八村壘很不錯的評價，「透過看他打球，我觀察到他有出色的體格，似乎也有很高的籃球IQ，在籃下的手感也很不錯。我很確定當他進入NBA以後，他的前景會更加開闊。」勇士一哥也提到，八村壘的條件和打法符合當今聯盟的風格，「不管在什麼情況下，他都能夠得分也能保持防守強度。」

▲2019 NBA 總冠軍G6，柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA八村壘柯瑞巫師2019選秀
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