喀麥隆之光西亞卡姆奪最佳進步獎　奪冠又獲獎書寫勵志故事

▲ 暴龍西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

進入聯盟僅3年，來自喀麥隆的西亞卡姆(Pascal Siakam)就嘗到總冠軍的滋味，他本季擠上暴龍先發，場均上場時間多了將近11分鐘，表現也跟著倍數成長，場均能攻得16.9分，讓他成為球隊的第二得分手，另有6.9籃板和3.1助攻，獲得本季年度最佳進步獎肯定。

本季最佳進步獎入圍者分別是國王2年級控衛福克斯(De'Aaron Fox)、籃網一哥羅素(D'Angelo Russell)與暴龍的西亞卡姆；最後由西亞卡姆擊敗其他兩位對手獲獎。

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遠渡重洋自非洲前往美國就讀高中、大學的西亞卡姆，雖然當初僅是首輪第27順位的菜鳥，一度還被下放到發展聯盟，但他本季表現突飛猛進，還在總冠軍賽G1以17投14中，高達82.4%的投籃命中率，轟下32分、8籃板、5助攻，外帶2阻攻，讓勇士在防守端無計可施。

連悍將格林(Draymond Green)都直呼，這位3年級前鋒只不過一年就成長到如此的水準，變成球隊進攻第二甚至是頭號選擇，這完全是他始料未及的。

西亞卡姆成了喀麥隆之光，他時時刻刻都掛念著不幸在2014年10月車禍過世的父親，當時正在美國就讀新墨西哥州大學大一的他，因為簽證問題沒能趕回去參加葬禮，成了他內心難以抹滅的傷痕。

「對我來說，我的父親就是一切。在我成長的過程中，他一直都是我的榜樣，是他造就了今天的我。他也是我打籃球的原因，他教我永遠都要和善待人，並且幫助他人。」他的爸爸一直希望4個兒子能有人登上籃球最高殿堂NBA，他完成了父親遺願，拿下了所有NBA球員夢寐以求的冠軍戒，還得到最佳進步獎的肯定。

▲ 暴龍西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）