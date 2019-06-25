金童唐西奇奪NBA年度最佳新人　力壓「小柯瑞」楊恩

▲唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

本季3位年度最佳新人獎入圍者，分別是太陽2018年狀元艾頓(Deandre Ayton)、斯洛維尼亞金童唐西奇(Luka Doncic)和老鷹主控楊恩(Trae Young)。最終由獨行俠超級菜鳥唐西奇獲獎，他本季繳出場均21.2分、7.8籃板和6助攻，外帶1.1抄截，力壓了下半季大爆發的「小柯瑞」楊恩。

長相俊俏的唐西奇進入NBA一季就累積極高人氣，在今年全明星賽的球迷票選中高居第3，僅次於聯盟頭牌詹姆斯(LeBron James)和「字母哥」。他本季先發了72場，繳出場均21.2分、7.8籃板和6助攻，外帶1.1抄截，這是相隔9年後，首度有人能在菜鳥季繳出場均20+5+5的全能數據，上一個得追溯到2009-10賽季的伊文斯(Tyreke Evans)。

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唐西奇本季總得分突破1500大關，是獨行俠隊史第3位達成此紀錄的菜鳥。同時他本季24度締造雙十數據，也超越了傳奇控衛奇德(Jason Kidd)在小牛(獨行俠舊名)所保持的19次紀錄，成為隊史新秀紀錄保持人。另外，他整季共8度拿下大三元，追平了上季年度新人王西蒙斯(Ben Simmons)的紀錄，並列菜鳥季最多大三元榜的第二位。

▲唐西奇力壓楊恩獲獎。（圖／CFP）