壯元威廉森1號戰袍開賣　里拉德看好Zion+球哥帶鵜鶘起飛

▲鵜鶘狀元威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

被譽為是繼2003年的天選之子詹姆斯(LeBron James)後，最具未來性新秀的威廉森(Zion Williamson)，新賽季將披上鵜鶘1號戰袍，球衣火速開賣。鵜鶘雖然失去招牌戴維斯(Anthony Davis)，但有了威廉森加入，還換到「球哥」博爾(Lonzo Ball)等3名潛力小將，連對手都十分看好紐奧良的未來。

7月才要滿19歲杜克怪物威廉森，在正式投入選秀前就受到極大矚目，今年2月對世仇北卡一役，他意外在上場僅33秒就「踩破」Nike的PG 2.5球鞋傷到右膝，讓Nike市值因此蒸發超過300億台幣。他也毫無懸念在上周的NBA選秀會成為狀元，看到鵜鶘的球衣上印有自己的名字，他直呼感覺太不真實。

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面對紐奧良的巨大期待，威廉森在媒體面前表現得謙虛而沉穩，在選秀會前就自信表示，已經準備好當球隊的門面，更大方提出自己生涯的目標，「我想要成為年度MVP、年度最佳新秀，有可能的話還想要當年度最佳防守球員，最後可以進入名人堂。」

▲球哥博爾。（圖／達志影像／美聯社）

不過鵜鶘籃球營運執行副總裁葛瑞芬(David Griffin)強調，威廉森並不是球隊的救世主，「讓Zion當個孩子吧，不要把他寫成他要來這裡拯救這支球隊，並不是這樣，他是來這裡加入這個大家庭。」顯然不希望給這位18歲小將太過沉重的壓力。

雖然鵜鶘失去了當家王牌戴維斯，但如今迎來了威廉森搭配資深主控哈樂戴(Jrue Holiday)，加上從湖人手中得到的「球哥」博爾、英格雷(Brandon Ingram)和哈特(Josh Hart)等潛力新星，後勢看漲。連今年打進西區決賽的拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)，都十分看好紐奧良的未來。

里拉德認為威廉森非常適合鵜鶘，並誇讚「球哥」是一位很出色的防守者，傳球能力也非常棒，「我覺得他會變得很出色。」

▲拓荒者一哥里拉德。（圖／達志影像／美聯社）