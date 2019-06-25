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快艇射手不信雷納德會離開暴龍　「比起回家更想留冠軍隊」

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▲▼暴龍冠軍遊行，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)選擇不執行下季價值2130萬美金的球員選項，恢復了自由身，《雅虎體育》披露他正認真考慮續留多倫多。原本「可愛」爭奪戰的領跑者快艇似乎已落居下風，連洛城射手加里納利(Danilo Gallinari)都直言，「我不認為一個剛在多倫多奪冠的球員會更想回家，而不是留在那支冠軍隊。」

美國《雅虎體育》資深記者海恩斯(Chris Haynes)24日報導，雷納德正式跳脫了合約，成為非受限自由球員，目前正考慮續約暴龍。多倫多是唯一能為「可愛」開出5年1.9億美金頂薪的隊伍。不過《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)推估，這位2屆FMVP的首選是簽一紙2年7000萬美金的合約，在第2年擁有球員選項，讓他能為暴龍多打一年，明年夏天又可以再次恢復自由身。

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自從暴龍出乎意料一路邁向總冠軍，快艇就開始為招攬不到雷納德做準備。連陣中的義大利射手加里納利在看了「可愛」為多倫多捧起隊史首座總冠軍金盃，並獲頒生涯第2座FMVP後，都開始懷疑「可愛」是否會考慮離隊，「我不認為一個剛在多倫多奪冠的球員會更想回家，而不是留在那支冠軍隊。」

▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

加里納利隨後又開玩笑補上一句，「我很確定他明天就會和我們簽約。」雖然雷納德有意返回家鄉洛杉磯打球，但他去年轉戰暴龍後，獲得了各種「禮遇」，多倫多願以他的健康為重，讓他整季休了高達22場。他曾對外表示若不是有如此的體能調配計畫，他無法在季後賽「全面爆發」。

在雷納德率暴龍奪得首冠後，他更成了多倫多的超級英雄，在冠軍遊行的路上，他所到處都是呼喊著要他留下來的北國球迷。「俠客」歐尼爾(Shaquille O’Neal)就打趣說道，「雷納德現在是多倫多的國王、加拿大的皇帝，如果我是他，我是一個不同的國家的王，我會留在這裡。」

▲快艇射手加里納利季前代表國家隊出戰，惹出揮拳風波。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇射手加里納利。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍雷納德可愛快艇加里納利
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