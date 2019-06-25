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外媒列10大超值補強人選有林書豪　串連進攻能力讓他能久留NBA

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▲林書豪爽捧總冠軍金盃。（圖／翻攝自IG／jlin7）

▲林書豪捧總冠軍金盃。（圖／翻攝自IG／jlin7）

體育中心／綜合報導

生子後大爆發的暴龍替補控衛范弗利特(Fred Vanvleet)，總冠軍賽6戰場均能攻得14分，封王戰更砍了22分，得到一張FMVP選票；不過他上季年薪僅870萬美金，合約價碼遠低於他所展現的價值。在聯盟有不少這種例子，《247sports》近日列出今夏自由市場10大潛在的「超值」補強人選，剛隨暴龍奪冠的台裔控衛林書豪也在其中。

《247sports》專欄作家奎因(Sam Quinn)列出10位自由市場「超值」補強人選名單，首位贏得冠軍戒的亞裔美籍球員林書豪也在其中。「豪小子」去年夏天被交易到老鷹，成為亞特蘭大極力栽培的菜鳥控衛楊恩(Trae Young)的導師，從板凳打出身價，出賽51場繳出場均10.7分、3.5助攻和2.3籃板，整體命中率達到生涯最佳的4成66。

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林書豪今年2月與老鷹買斷，他並沒有像馬修斯(Wesley Matthews)或艾靈頓(Wayne Ellington)，去到發揮空間較大但競爭力較弱的隊伍，以利在今夏的自由市場談到好價碼；「豪小子」選擇與東區強權暴龍簽約，雖然最終沒能擠進季後賽固定輪替名單，季後賽僅出賽8場，場均上場時間只有3.4分鐘，但他仍隨暴龍捧起總冠軍金盃；這個夏天他將成為自由球員，重新選擇落腳處。

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

奎因強調，沒有理由認為林書豪無法扛起重要角色。除了剛過去的2018-19賽季，還有2017-18賽季他在開幕戰還沒打完就遭逢右膝髕骨韌帶斷裂重傷，他曾連6季場均得分破雙位數，他最差會是一位高效率的替補，在一些實力較弱的球隊甚至能擔任先發，尤其是年輕、需要穩定性的隊伍。

老鷹去年就是看重林書豪擁有9年NBA資歷，找他來當「少主」楊恩的導師；奎因認為，其他隊可能也會因為相同的理由而補進「豪小子」。或許這位即將滿31歲的台裔控衛技術並不突出，但他總能串連球隊攻勢，讓每個隊友都融入，有觸球機會，就算無法再現「林來瘋」，但光是這點就足夠讓他久留NBA。

▲林書豪與板凳夥伴。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

關鍵字： NBA林書豪豪小子暴龍
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