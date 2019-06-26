火箭想先簽後換追巴特勒組3巨頭　七六人開5年1.9億美金留人

▲巴特勒。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

連2年季後賽都倒在勇士腳下的火箭，傳出正在積極追求明星搖擺人巴特勒(Jimmy Butler)，重組三巨頭。礙於沒有足夠的薪資空間，火箭必須想辦法迫使七六人與他們「先簽後換」；但據美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)的消息，費城並不打算放人，他們能開出優於其他球隊的5年1.9億美金肥約留人。

當巴特勒去年在灰狼鬧出「賣我」風波時，火箭就曾提出以4個首輪籤交換這位搖擺人的報價，但灰狼最終選擇與七六人進行交易。在上季找「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)搭配一哥哈登(James Harden)和保羅(Chris Paul)失敗後，休士頓今夏欲再組一次三巨頭，目標瞄準巴特勒。

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但火箭並沒有足夠的薪資空間，他們得迫使費城進行「先簽後換」，透過多隊交易才能得到巴特勒。不過七六人無意放人，「沃神」報導他們將在台灣時間7月1日自由市場大門開啟後，為巴特勒提供一紙5年1.9億美金頂薪；火箭至多只能開出4年1.4億美金的價碼。

▲巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

就算巴特勒願意放棄較優渥的合約，以4年1.4億美金轉投休士頓，火箭為了平衡薪資，很可能得在先簽後換的過程中送走主戰中鋒卡佩拉(Clint Capela)、射手戈登(Eric Gordon)和前鋒塔克(P.J. Tucker)當中的2人。

《The Athletic》記者貝加尼(Alykhan Bijani)進一步披露，火箭對招攬巴特勒信心十足，雙方將在費城會面。先前已傳出巴特勒不打算執行下季價值1980萬美金的球員選項，而休士頓是這位29歲搖擺人的家鄉，雙方之間的「緋聞」從他還沒被交易到費城就開始延燒至今。

▲巴特勒（右）。（圖／CFP）