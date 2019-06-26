確定分手？塞爾提克釋出厄文11號背號　傳他與籃網有口頭協議

▲傳出塞爾提克將厄文的11號背號釋出。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

厄文(Kyrie Irving)近來轉投曾入股籃網的歌手Jay-Z旗下經紀公司Roc Nation Sports，此舉被解讀為他的心已倒向布魯克林。前塞爾提克球員馬克斯維爾(Cedric Maxwell)近日更爆料，綠衫軍新秀威廉斯(Grant Williams)告訴他，原本屬於厄文的11號已經被「釋出」供新人選擇，似乎再次應證這位6屆全明星控衛將離隊的傳聞。

雖然綠衫軍總管安吉(Danny Ainge)出面駁斥與厄文「失聯」的傳聞，但這位27歲控衛早宣布不執行下季的球員選項，還轉到了與籃網關係密切的Jay-Z旗下的經紀公司，與布魯克林之間的「緋聞」更是一刻都沒停過，他的舉動似乎都暗示著他將離開波士頓。

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前塞爾提克球員馬克斯維爾25日更在節目上爆料，綠衫軍上周以第22順位選中的新秀威廉斯和他討論背號時，透露球隊已經把屬於厄文的11號背號「釋出」，更證實了雙方的「分手傳聞」。

▲塞爾提克可能同時失去厄文和霍佛德。（圖／達志影像／美聯社）

據《Nets Daily》記者普西奧(Anthony Puccio)26日的報導，多位與籃網關係密切的消息來源皆不約而同指出，厄文將加入籃網，甚至有人說這已經是一筆「完成的交易」，另一位消息人士則稱雙方已有口頭協議。

名嘴史密斯(Stephen A. Smith)告訴《Nets Daily》，厄文雖然不排除任何可能性，但他內心最愛的還是布魯克林。

除了延攬厄文，籃網還想將杜蘭特(Kevin Durant)「一網打盡」；值得一提的是，KD遭逢阿基里斯腱撕裂後，正是找籃網隊醫歐麥利(Martin O’Malley)執刀，對方也曾在2014-15賽季替KD治療過「瓊斯骨折」的傷勢，雙方一直維持很不錯的關係；這位籃網神醫被認為可能成為吸引這位2屆FMVP的誘因之一。

▲厄文。（圖／路透社）