連3冠麥考季後賽場均僅打4.4分鐘　暴龍仍給「福將」報價

▲麥考。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

23歲小將麥考(Patrick McCaw)上季2度拒絕與勇士續約，去年12月以2年600萬美金轉戰騎士，卻僅打了3戰就被釋出，之後輾轉到了多倫多。儘管季後賽只打了11場，場均上場時間僅4.4分鐘，他仍幸運隨暴龍捧起隊史首冠，成為進入聯盟3年就連奪3冠的「福將」，傳出暴龍已開出延長合格報價給他。

雖然麥考不是勇士核心主力，但他在灣區的2季場均上場時間都在15分鐘以上。他去年季前並未參與訓練營，當時灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)還出面發聲留人。這位23歲小將想要尋求更高的薪資與出賽機會，2度拒絕勇士開出的續約條件，直到去年12月29日才獲騎士2年600萬美金的合約報價，迫使勇士放人。

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令人意外的是，麥考轉戰克里夫蘭不到1周就被騎士裁掉，當時曾引發雙方「私下協議」的質疑，騎士的操作被認為是在幫對方「脫離」灣區軍團。這位23歲小將最後與暴龍簽訂一紙1年78.6萬美金的底薪合約，例行賽打了26場，場均上陣13.2分鐘，有2.7分、1.7籃板和1助攻的表現。

▲麥考季中轉戰騎士不到1周就被裁掉。（圖／CFP）

但麥考沒有擠進固定輪替名單，季後賽只打了11場，場均上場時間僅4.4分鐘，在暴龍奪得首冠的過程中，他沒有太多貢獻。即便如此，麥考仍憑藉超強的運勢，成為2002年湖人完成3連霸後，首位連3年捧起歐布萊恩盃的球員。他也是史上第3位在不同球隊連3年奪冠的球員，其他兩位是沙爾(Frank Saul)還有勇士教頭柯爾(Steve Kerr)。

23歲就握有3枚冠軍戒，麥考被球迷戲稱為「福將」，他目前是受限自由球員，合格報價為190萬美金。暴龍很快在賽季結束不久，向他提出延長合約報價，有意將他留在隊上。雖然麥考並非核心主力，但從長遠來看，多一些可用之兵，且還是擁有總冠軍賽經驗的替補，可能還是會有些幫助。



▲麥考隨勇士拿下2冠，來到暴龍又再次捧起歐布萊恩盃。（圖／達志影像／美聯社）