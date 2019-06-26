勇士隱瞞KD腿傷釀禍？　伊古達拉曝自己去年骨折被當挫傷

▲伊古達拉認為杜蘭特會在G5復出多少受到外界的聲音影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

杜蘭特(Kevin Durant)帶傷回歸卻遭逢阿基里斯腱斷裂重傷，不少人都懷疑他原本的傷勢就比公布的右小腿拉傷嚴重，遭到「內外相逼」才趕在總決賽G5復出，勇士醫療團隊因此成了眾矢之的。陣中老將伊古達拉(Andre Iguodala)近日在節目上自爆，他去年也遇過類似狀況，腿部骨折卻被當成挫傷，讓他承受巨大壓力。

辛苦復健了1個月，杜蘭特在總冠軍賽G5復出，卻僅打了12分鐘就受了生涯最重傷勢，從原本的右小腿拉傷變成阿基里斯腱斷裂，震驚各界。雖然他接受手術後發文強調，自己是因為想要幫助勇士完成3連霸才會選擇上陣，但這完全無法平息球迷對勇士隊醫的怒火與質疑。

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灣區陣中的35歲老將伊古達拉近日在節目上提到，自己去年也遇過類似的狀況，他因為腿傷連續缺席了4場西區準決賽，還有總冠軍賽G1和G2，勇士隊醫卻沒有公布他「真正的傷情」，讓他陷入了兩難局面。

▲杜蘭特遭逢阿基里斯腱斷裂重傷。（圖／CFP）

「我的腿骨折了，但對外卻是公布骨頭挫傷，我因此和球隊、媒體和身邊的人產生爭執，我的隊友每天都會問我，『你現在感覺怎麼樣？』」

杜蘭特因為在西區準決賽G5受傷，養傷超過1個月，開始出現他故意不復出，想證明勇士需要他才能達成3連霸的傳聞，這些「噪音」在他缺席了總決賽G4後變得更大聲。伊古達拉直指KD會選擇在G5復出，某部分一定是受到外界的「聲音」影響。

伊谷達拉直言，「身為運動員，你只有在贏得總冠軍或展現出強悍特質才能證明自己。如果你缺席比賽，別人就會覺得，『啊，他不夠強悍。』」他說，從運動的歷史來看，常常都是關於外界如何看待你，還有別人想從你身上得到滿足。

▲杜蘭特遭逢阿基里斯腱斷裂重傷。（圖／CFP）