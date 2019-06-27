羅斯警告雷納德別去快艇留在多倫多　「洛杉磯是湖人的城市」

▲雷納德成了多倫多的超級英雄。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在帶領暴龍贏得隊史首冠後，傳出雷納德(Kawhi Leonard)認真考慮續留多倫多，不過也不能完全排除他返回家鄉洛杉磯打球的可能性。退役NBA球星羅斯(Jalen Rose)在節目上警告這位2屆FMVP，千萬不要加入快艇，除了與同城的湖人相比，球迷少很多，他更直言「洛城根本是湖人的城市」。

據《Athletic》記者艾索拉(Frank Isola)的消息，雷納德將在當地時間7月2日與快艇會面。「可愛」有意返回家鄉洛杉磯打球已不是新聞，快艇為了招攬他，還派高層觀看暴龍比賽，只為表達誠意；不過在暴龍一路邁向總冠軍後，美國《雅虎體育》資深記者海恩斯(Chris Haynes)本周披露，「可愛」正認真考慮續留多倫多。

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雷納德的動向是今夏自由市場的一大重點，退役NBA球星羅斯在節目上警告他，千萬不要轉戰快艇，「他到了多倫多，有整個國家在背後支持他，但洛杉磯的快艇球迷比湖人少很多，不要搞錯了，那是一座湖人的城市。湖人拿下了16座總冠軍，他們隊史上有無數偉大球星，快艇甚至是在湖人的球場打球。」

▲羅斯勸雷納德留在暴龍。（圖／達志影像／美聯社）

羅斯提到，在湖人與快艇共用的主場史坦波中心(Staples Center)外的明星廣場，可以看到魔術強森(Magic Johnson)、衛斯特(Jerry West)的雕像，很快也會有布萊恩(Kobe Bryant)和「俠客」歐尼爾(Shaquille O’Neal)的雕像，「然後你走進球場，當你抬起頭，就會看到掛滿了湖人的球衣，現在有幾件快艇的球衣被高掛在上面？答案是沒有。」

相較於轉戰快艇，羅斯認為雷納德最好留在暴龍，他們才剛剛奪得隊史首冠，總管尤基利(Masai Ujiri)去年夏天為了得到雷納德，大膽將前任一哥迪羅臣(DeMar DeRozan)交易到馬刺，多倫多的醫療團隊也取得了「可愛」的信任，完全以他的健康為重。

「他們讓他保持健康，他在例行賽的場均上場時間排在全聯盟第98位，但在季後賽卻是最多的，他們整季都把雷納德照顧得很好。他們的名單上沒有任何一位選秀樂透球員，仍然贏得了總冠軍，這證明了他們知道該如何打造一支球隊。」

羅斯直言，洛杉磯已經有詹姆斯(LeBron James)和戴維斯(Anthony Davis)這對雙巨頭，因此「可愛」還是留在多倫多比較好。對雷納德來說，最萬無一失的選擇，是與暴龍簽下2年7000萬美金的合約，在第2年擁有球員選項，讓他可以多留多倫多一年拚2連霸，明年夏天又能恢復自由身。

▲雷納德。（圖／CFP）