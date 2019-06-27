安東尼想回尼克結束生涯　NBA高層推估他最可能落腳湖人

▲甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

上季轉戰火箭組3巨頭失敗收場的安東尼(Carmelo Anthony)，自今年2月被公牛釋出後就一直處於待業狀態，《SNY》記者貝格利(Ian Begley)報導，這位35歲老將有意重返紐約結束生涯。但尼克碰上頭號補強目標杜蘭特(Kevin Durant)受重傷，今夏引援前景不明，多位NBA高層認為「甜瓜」比較可能加盟湖人。

10屆全明星前鋒安東尼自從2017年離開大蘋果後，生涯急速走向下坡。先是在雷霆適應不良，去年夏天被交易到老鷹，雙方達成買斷協議，去到休士頓與哈登(James Harden)、保羅(Chris Paul)組成3巨頭，生涯16季首度轉任替補，但僅合作10場就破局。今年1月又被交易到公牛後，2月遭釋出後就處於待業狀態。

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雖然安東尼先前曾說，自己距離高掛球鞋已不遠，但近日他上傳了一段自己的訓練影片，連續命中了17記三分球，似乎還未放棄重返賽場的希望。過去長期報導尼克新聞的《SNY》記者貝格利透露，「甜瓜」對回到大蘋果結束生涯感到興趣，他披尼克戰袍的7季，對大蘋果的鎂光燈處之泰然。

若安東尼重返尼克，他不僅能成為今年的探花巴瑞特(R.J. Barrett)、納克斯(Kevin Knox)等小將的導師，還能分散一些紐約球迷對這些潛力新星的高度關注與期待。不過能同時簽下兩名巨星的尼克，卻碰上頭號引援目標杜蘭特遭逢阿基里斯腱斷裂的意外，在厄文(Kyrie Irving)與雷納德(Kawhi Leonard)的爭奪戰中，他們也非領跑者。

貝格利指出，若尼克這個休賽季無法如願補進大咖球星，他們可能會轉向與一些資深球員簽下短約，來幫助陣中的未來之星；不過他們究竟會怎麼操作，目前還不明朗，這大大降低了「甜瓜」回鍋的可能性。

據貝格利得到的消息，部分NBA高層人士都認為，湖人是安東尼最可能的落腳處。無論紫金大軍能否組成3巨頭，他們下季已經確定會由一哥詹姆斯(LeBron James)搭配戴維斯(Anthony Davis)領軍出擊，「甜瓜」能成為他們板凳上的進攻武器，他與「詹皇」還是好哥們，也有助於他融入球隊。