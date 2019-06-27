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勇士本周與K湯會面　浪花弟若拿到5年1.9億美金頂薪將火速續約

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▲湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森(左)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)與湯普森(Klay Thompson)組成「浪花兄弟」開啟了灣區的光輝年代，堪稱史上最強的射手搭檔。遭逢左膝前十字韌帶撕裂的湯普森今夏合約到期，《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，勇士本周將與「浪花弟」會面，若開出5年1.9億美金頂薪，雙方應該很快就會完成續約。

自從2011年以首輪第11順位被勇士相中，金州就成了湯普森的另一個家，生涯第2季開始就成為主戰先發，與2012-13賽季甩掉「玻璃腳踝」稱號的柯瑞組成「浪花兄弟」，攜手率隊從2014年開始連5季打入總決賽並奪得3冠。如今「浪花弟」合約到期恢復自由身，傳出他的家鄉洛城的隊伍對他十分感興趣。

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湯普森一再表明想終生效力勇士，他的爸爸老湯普森(Mychal Thompson)先前也曾公開表示，兒子找不到比柯瑞更好的搭檔，等他退休後還有40年的時間可以待在家鄉洛杉磯，不需要趕著回去，「他熱愛為勇士的球迷和這支球隊打球，他自己也說過，他現在所在的位置是所有球員都夢寐以求的，因此為何他會想要離開呢？」

▲暴龍雷納德、羅瑞，勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

儘管湯普森在今年總決賽G6撕裂了左膝前十字韌帶，但沒有意外的話，勇次還是會開出大約留人。《The Athletic》名記者查拉尼亞指出，雙方將在本周會面，若是勇士奉上5年1.9億美金的頂薪，預計很快就能達成續約協議；不過若是價碼不如預期，「浪花弟」不排除與快艇見面。

進入聯盟8年，湯普森一直維持極佳的健康狀況，同時他已經連7季單季命中超過200顆三分球，上季也入選了年度防守第二隊，是攻守俱佳的全明星。雖然他因為左膝傷勢恐怕得休養8個月左右，最快也得到明年2月才有可能復出，但身為勇士王朝極為重要的一塊拼圖，灣區高層勢必會盡全力留人。

▲湯普森（Klay Thompson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森(左)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士湯普森浪花弟柯瑞
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