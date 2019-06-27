KD「未暗示想去哪」動向成謎　神祕態度和去年的詹皇很像？

▲杜蘭特(右)至今仍未給對他感興趣的隊伍任何暗示。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

正在紐約養傷的杜蘭特(Kevin Durant)確定跳出下季價值3150萬美金的合約，不過他至今仍未給極力想追求他的隊伍，包括尼克、籃網、快艇和原東家勇士任何「暗示」。KD神祕的態度和聯盟頭牌詹姆斯(LeBron James)去年夏天有些相似，當時「詹皇」甚至沒和任何球隊正式會面，只在家裡接待了時任湖人總裁的魔術強森(Magic Johnson)，隨後就宣布轉戰洛城。

杜蘭特在總決賽G5不幸遭逢阿基里斯腱斷裂，下季確定報銷，但這並沒有影響他的身價，台灣26日晚間傳出他跳脫合約，將到自由市場待價而沽。美國《ESPN》資深記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)上周曾披露，勇士與KD正在討論先簽後換的可能性，如此一來不僅KD能拿到5年2.21億美金的頂薪，還能轉戰心儀的球隊，勇士也不至於會白白失去這位2屆FMVP。

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▲杜蘭特受重傷仍舊搶手。（圖／達志影像／美聯社）

《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)27日報導，杜蘭特與他的經紀人克萊曼(Rich Kleiman)採取一種「疏遠」的策略，並未給對他感興趣的尼克、籃網、快艇和勇士任何暗示。兩人原本預計要前往洛杉磯與這些球隊見面，但現在可能會改成待在紐約進行會談。

杜蘭特上季就曾公開表示，他的目標是在下一張合約儘可能賺到更多錢，他不會再接受任何人的招募，也就是他的決定將完全取決於自己的內心感受，讓外界難以猜測他的下一步。

值得一提的是，KD的態度和去年夏天的詹姆斯有些類似，「詹皇」當時甚至沒有和任何球隊正式會面，只在家裡接待現已請辭的湖人總裁魔術強森，隨即就宣布轉戰洛城。

▲杜蘭特受重傷仍舊搶手。（圖／達志影像／美聯社）