AD放棄保證金助湖人簽第3巨頭　詹皇讓出23號給一眉哥

▲詹姆斯把23號背號讓給戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

為了幫助湖人簽下第3位巨頭，洛城的超級新援戴維斯(Anthony Davis)確定放棄400萬美金的交易保證金，加上湖人將華格納(Mo Wagner)等3將送到巫師，空出了3200萬美金的薪資空間，前總裁魔術強森(Magic Johnson)大讚「一眉哥」展示了奪冠決心。

連6季被拒於季後賽門外的湖人，順利從鵜鶘挖來明星長人戴維斯後，一直在努力清出能讓他們簽下第3位大咖球星的薪資空間。美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)28日報導，湖人將華格納(Mo Wagner)、瓊斯(Jemerrio Jones)和邦加(Isaac Bonga)等3將送到巫師，加上「一眉哥」放棄400萬美金的保證金，空出了足以簽下第3位巨星的3200萬美金薪資空間。

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湖人接下來可能會追求2年前被魔術強森交易到籃網的舊將羅素(D'Angelo Russell)，還有曾傳出有意返回家鄉洛杉磯打球的2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)。或是一次簽下多名非頂薪的球員，如聖堂射手格林(Danny Green)、魔術隊的羅斯(Terrence Ross)或小柯瑞(Seth Curry)等，瞄準具有外線投射能力的自由球員。

▲湖人如願得到戴維斯與詹姆斯搭檔。（圖／翻攝自IG／kingjames）

還沒正式披上紫金戰袍，戴維斯就先為了幫助球隊組成3巨頭放棄保證金，前總裁魔術強森在推特上大讚，「一眉哥」向所有人展示了他想奪冠的決心。而洛城一哥詹姆斯(LeBron James)為了迎接這位重量級搭檔，更是大方讓出自己的23號背號。

戴維斯過去7年在鵜鶘的背號都是23號，有消息來源告訴《ESPN》，詹姆斯可能會穿回他在邁阿密時期的6號。湖人與鵜鶘、巫師的三方交易預計在美國時間7月6日完成。

▲詹姆斯(右)。（圖／路透社）