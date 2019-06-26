中職／台、日三原闖桃園！6日為Lamigo桃猿開下半季開球

▲三原JAPAN。（圖／Lamigo桃猿提供）



體育中心／綜合報導

全新概念主題趴「創作大盛」即將登場！7月6日將由 CAPSULE 所屬 YouTube 創作者們打頭陣。帶領年輕世代一同成為10號隊友、一起為 Lamigo 加油！EP3 三原JAPAN、三原TAIWAN 嗨翻全猿主場！

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三原JAPAN 為台灣第一組突破百萬訂閱的外籍創作者，其成員「三原」、「Jun醬」、「Tommy」三人的默契絕佳，有趣、搞笑的互動與鮮明的性格，都深深吸引粉絲們的心。能歌能舞的三人也曾於台北舉辦千人演唱會，更以「全世界最大杯珍珠奶茶」挑戰金氏世界紀錄成功！7月6日，三原JAPAN 即將蒞臨桃園球場，不但為 Lamigo 的下半季賽事演出開球秀，還會在賽後帶來團員表演！

▲三原TAIWAN 。（圖／Lamigo桃猿提供）



三原TAIWAN 則由台灣美少女「Zuzu(ズズ)」、日本美少女「Mana(まな)」所組成，青春洋溢的兩人平時遊走在台灣各地，將台灣好吃的美食、好玩的景點介紹給所有的日本觀眾。7月6日兩人也將來到桃園，於四、五、六、七局與孩子們、LamiGirls 一起大跳應援，用甜美的笑容帶給桃猿男兒及所有10號隊友們滿滿的活力與勇氣！



全新概念創作大盛兩天的陣容宣布已達白熱化，快來到全猿主場與心儀的創作者面對面互動！



※三原JAPAN開球與賽後演出皆於球場內野中央，購票時請留意座位視野

※三原TAIWAN Zuzu(ズズ)、Mana(まな) 將分站兩側舞台，購票時請留意座位視野