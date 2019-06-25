中職／桃猿上半季封王　多重優惠慶奪冠活動

▲▼Lamigo桃猿上半季封王。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿隊在25日奪得2019年中華職棒上半季冠軍，宣布奪冠首波多重優惠慶奪冠活動。Lamigo桃猿隊贊助夥伴以及應猿店推出多重優惠慶季冠軍。

◎全台La new門市

全台門市限時狂歡五日慶，全店商品第二件五折，首三日再加碼買一送一 ，滿額贈牛仔褲

等好康優惠。日日有驚喜，數量有限。 (詳見LANEW官網www.lanew.com.tw)

◎Lamigo那米哥宴會廣場港飲

即日起至7月5日止(限平日)，享88折優惠，7/1-2館休，訂位洽2690-5966

◎Lagoon

即日起至7月14日，Lagoon指定商品享第二件半價，滿額再送精選家電二選一，更多優惠請

洽Lagoon各區門市或客服專線：0800-805080。

◎Lamigo會館

封王日起一個月，豐華桌宴原價9900+10%=10890元，優惠價8000元。

◎Lamigo百貨專櫃

Lamigo桃猿隊百貨專櫃大江購物中心、新光三越A11四樓、高雄草衙道以及環球購物中心

板橋店於6月29日(六)至6月30日(日)購買服飾商品(2019動紫、BT21系列、配件類除外)享單

件七九折、三件六九折優惠，五件五九折優惠(會員不另折扣)。

金、銀、狀猿卡友憑卡單筆實際消費滿3000即贈星座毛巾乙條(號碼隨機，數量有限送完為

止) 滿5000再現折400。

◎Lamigo電商平台

6月29日至6月30日，Lamigo購物網、蝦皮旗艦店全品項七折免運(會員不另折扣)

♦購物網單筆滿3000元贈浮世繪拼圖乙組（隨機贈送）

♦蝦皮商城前500位再加贈300元折扣卷（滿3000折300，折扣碼：LAMIGO300）

◎全家便利商店：

1.6/26-6/30全家行動購網站消費滿888送地墊

2.6/28-6/30全台全家便利商店大杯冰美式/拿鐵、粉紅蜜桃蘋果酷繽沙同品項買一送一

◎鮮乳坊

即日起至7月1日 ，於鮮乳坊新品專區(http://bit.ly/2RtjSMk)下訂純鮮乳玻尿酸優格飲七瓶以

上(含)組合，並於備註打上「賀Lamigo季冠軍」，即加碼再送三瓶玻尿酸優格飲（市值345

元）。

◎古華花園飯店：

即日起至9月30日，憑全猿主場2019上半季主場門票至繽紛西餐廳、古華薈、酷糕點，消費

古華人氣砂鍋牛肉麵、牛肉起司漢堡、日式咖哩飯享NT$200免收服務費(需搭配現金結帳

) 至酷糕點，購買手工麵包、蛋糕7折、吐司享9折優惠，外帶指定咖啡買一送一。詳情請

洽古華花園飯店官網

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◎康福搬家：

即日起至各門市購買搬家紙箱並打卡成為康福搬家臉書粉絲者，紙箱買5送1、買10送2，以

此類推。購買任一項搬家包裝耗材，並成為康福LINE好友者，不限金額及品項即可參加好

友抽獎，抽中再送搬家專用封箱膠帶乙卷。活動期間搬家費用九折優惠，長途九五折優惠

。詳洽康福搬家業務部，免付費專線：0800-222-222

◎光隆生技：

6月28日至7月11日，全聯福利中心D618氣泡水兩種口味買一送一，美廉社即日起光隆生技

全品項買一送一。

◎大魯閣中正館&中壢館：

封王日起至7月7日，憑桃猿隊主場票根送代幣2枚；出示(穿戴)Lamigo相關物品，限定球道

免費暢打，詳洽櫃台或官網。

◎2019年應猿店同慶季冠軍優惠：

應援店優惠詳見Lamigo應援店FB: https://www.facebook.com/LamigoShopNO.10

(以上所有店家優惠內容以店內或其官方網站、FB實際公布，各品牌皆保有活動辦法變更及

解釋之權利)