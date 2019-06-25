中職／5月主場對兄弟清盤　洪總：那是轉捩點

▲總教練洪一中。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台南報導

Lamigo桃猿25日5比4擊敗統一獅；富邦悍將對戰中信兄弟4比4握手言和，桃猿順利在台南客場封王，連5季封王。總教練洪一中賽後指出，上半季奪冠關鍵在於5月10日主場對戰中信兄弟3連戰，「那3場讓李茲轉任救援很關鍵，因為兄弟氣勢正好，那時如果再被清盤，就要準備下半季了。」

桃猿5比4逆轉獅隊後，留在休息室等待另一地結果，只要戰局是和局，桃猿就能封王。而悍將在延長賽12局上半依舊沒能得分，桃猿上半季魔術數字歸零，正式拿下中職30年上半季冠軍。

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回顧上半季，桃猿投手沒前2年來得穩定，洪總坦言曾有放棄的想法，特別是開季頻遭兄弟清盤，「那時我們和他們勝場已經相差到4.5場，也和其他教練說，如果那3場再被清盤，就要準備下半季了。」

抱著背水一戰的決心，洪總大膽調度，將李茲調往牛棚，接替陳禹勳留下的終結者缺口，也順利取得3連勝，將勝差拉近至半場。

洪總說：「那時的想法很簡單，只是想說把李茲抓到後面，先擋住再講，畢竟他們氣勢正好，還好有贏下來，燃起另一個希望，那是很重要的轉捩點。」

兄弟氣勢正好時，桃猿打線尚未復甦，也讓洪總有些擔心：「我們的攻擊並不順暢，包括俊秀低潮、阿富（廖健富）也不理想，當下才決定找洋砲補強打線，後半段多虧有打擊教練（曾豪駒），一直在思考想辦法、讓他們正常發揮。」