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亞太棒球村辦U12、成棒場地流標　黃偉哲：廠商挑三撿四

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▲台南市長黃偉哲在U12少棒記者會 。（圖／記者歐建智攝）

▲台南市長黃偉哲在U12少棒記者會 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

2019年U12世界少棒賽今年在台南市亞太棒球村少棒球場舉行，這是亞太棒球村落成處女秀，7月初可以驗收，至於亞太棒球村的成棒球場，台南市市長黃偉哲表示，招標多次都沒有招出去，公共工程增加，廠商挑三撿四。

U12世界少棒賽今年在台南市亞太棒球村少棒球場舉行，黃偉哲表示，已經完成95%，剩下消防安檢安成就可以進行試用，還有1個月05天可以如期交給主辦單位，7月初可以驗收，正在加緊趕工。

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黃偉哲表示，亞太棒球村落成處女秀獻給U12世界少棒賽，新的球場有有新的希望，台南市主辦責任重大，會盡力辦好辦滿。

針對亞太棒球村的國際棒球場，黃偉哲表示，說來話長，成棒球場果然比較慢，招標的質量比較高，招標多次都沒有招出去，會跟體育署申請更多經費，希望有助於招標。

黃偉哲表示，目前公共工程建設不是挑廠商，而是廠商挑工程，廠商會挑易做的工程做，少棒球場在3、4年前招標出去，現在公共工程比較多，廠商挑三撿四。

他表示，當前是先把U12辦好，讓廠商有信心，而且前陣子原物料上漲，水泥、吵石大幅漲價，甚至有有加碼、漲價或變更設計的情況出現。

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