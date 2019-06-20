體操亞錦賽／李智凱奪首面全能金牌　男團幹掉南韓摘銅

▲李智凱摘下亞錦賽全能金牌。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

亞洲體操錦標賽20日個人全能以及成隊競賽成果出爐，中華男團力退南韓拿下銅牌，「鞍馬王子」李智凱更拿下首面全能金牌，也是繼2006年林祥威鞍馬金牌後再度摘金。女子成隊則排在第4，位居中日韓之後。

中華男團總分拿下246.097分，其中剛傷癒歸隊的唐嘉鴻沒有出戰擅長的地板項目，但是單槓拿下14.367的全隊最高分。而在有李智凱坐鎮的鞍馬一共拿到42.699分，小將蕭佑然貢獻14.033分，總分不僅是我國分數最高的項目，鞍馬還是所有參賽國最佳。團體金牌為253.233分的中國，銀牌為251.233分的日本。不過本次中國和日本並未以最強陣容參戰，南韓少了亞運地板金牌、跳馬銀牌的一哥金漢率落居第4。

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而李智凱在跳馬的14.533分和雙槓的13.633分更是全隊最高，展現台灣體操一哥的架勢。在全能項目中，李智凱以83.666分奪金。把此分數與去年世錦賽的排名比較，排在前24名綽綽有餘，因此李智凱只要保持水準，非常有機會在今年世錦賽全能前24直接取得東京奧運參賽資格。

女子組方面，中華女團以第4名作收，全能成績以丁華恬的50.200分排在第8最佳。體操亞錦賽21日將進入個人單項決賽，李智凱將出戰地板和鞍馬決賽，林冠儀將在吊環決賽登場；丁華恬也將出戰高低槓決賽，跳馬決賽則有方可晴。

22日的單項決賽，有在跳馬拿下14.134分第4名晉級的蕭佑然，以及在單槓拿到14.367分排第2的唐嘉鴻；平衡木賴品儒12.650分第3，丁華恬12.250分第8晉級決賽；地板項目麥劉湘涵13分並列第3，丁華恬12.7排第9，但每個國家每個項目決賽不得超過兩人，雙雙晉級決賽。