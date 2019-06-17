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宣布去留？　雷納德將在冠軍遊行向暴龍迷傳遞「特別」訊息

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▲暴龍雷納德與羅瑞一起慶祝奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德(左)與羅瑞(右)一起慶祝奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

暴龍預計在當地時間周一舉行冠軍遊行，預計會有150萬到200萬的北國球迷共襄盛舉；多倫多市長托瑞(John Tory)親自宣布將今年的6月17日訂為「北境之王日」。值得一提的是，奪冠最大功臣雷納德(Kawhi Leonard)也將在遊行時透過AirDrop（無線傳輸功能）向暴龍迷傳遞「特別」的訊息。

改披暴龍戰袍還不到一年，雷納德就率暴龍奪下成軍24年來的首座總冠軍。他在24場季後賽徹底燃燒自己，次輪搶七戰砍進不可思議的二分絕殺；東區決賽G3拖著一條腿鏖戰了52分鐘；面對挑戰3連霸的勇士更是毫無懼色，關鍵時刻總能跳出來主宰戰局，成功贏得生涯第2座FMVP，成了多倫多的超級英雄。

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▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍將舉行冠軍遊行，預計會有150萬到200萬人參與。（圖／達志影像／美聯社）

暴龍將在當地時間周一舉行冠軍遊行，屆時將吸引150萬到200萬的球迷參加慶祝活動，已有部分粉絲在遊行路線上「卡位」。值得一提的是，雷納德所屬的球鞋品牌New Balance的加拿大官方推特發布了一個引人遐想的訊息，提醒要參加遊行的球迷找尋New Balance的團隊並開啟AirDrop，以接收來自「可愛」本人的「特別訊息」。

「特別訊息」的內容為何，引起各種揣測，不少球迷在下面留言「敲碗」希望得到雷納德將續約暴龍的訊息；也有人猜或許「可愛」只是想透過訊息發表新鞋或送鞋子。

從上周在甲骨文球場奪冠至今，多倫多持續籠罩在喜悅當中，市長托瑞宣布，將2019年6月17日訂為「北境之王日」，鼓勵市民一起向暴龍隊表達支持與感謝；這也將是歐布萊恩總冠軍金盃首度跨越「國界」來到加拿大。

▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／CFP）

▲雷納德。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍雷納德可愛NBA冠軍戰
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