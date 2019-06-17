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聖堂射手想留暴龍稱這一冠更感激　雷納德的決定將影響小賈索

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▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德是否會續留暴龍引起關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

從聖城到寒冷的北國，「聖堂射手」格林(Danny Green)與雷納德(Kawhi Leonard)一連當了8年隊友，並在今年攜手替暴龍拿下成軍24年首冠。格林坦言這一冠讓他更加感激，5年前隨馬刺捧起生涯第一座總冠軍時還很年輕，總覺得贏球是理所當然的事；他也透露自己下季想繼續留在多倫多。

去年夏天，格林成為馬刺與暴龍交易案的籌碼之一，跟隨雷納德一起來到多倫多。他們曾一起在聖城偉大的GDP連線身旁學習成長，兩人皆在2014年總決賽嘗到生涯首冠的滋味；5年過後，經過淬鍊後更成熟的他們，攜手幫助暴龍舉起苦等了24年的隊史第一座總冠軍。

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▲暴龍格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍格林。（圖／達志影像／美聯社）

「聖堂射手」坦言，相較於在馬刺拿到的冠軍，他對今年這一冠更加心存感激，因為過去在聖安東尼奧時贏球似乎是理所當然，當時的自己太年輕；現在他更明白要拿下總冠軍需要付出多少代價。對於自己的動向，格林表明他很樂意繼續為暴龍打球，他與雷納德將各自做決定。

格林也不諱言，雷納德的決定對每個人都會有某種程度的影響，「他可以改變整支球隊。」而今年季中才改披暴龍戰袍的明星中鋒小賈索(Marc Gasol)，這個休賽季將擁有球員選項，他目前還沒有太多想法，但他坦承「可愛」最終的決定可能會影響他是否留在多倫多。

▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／CFP）

▲小賈索坦承自己的未來會受到雷納德的決定影響。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍雷納德格林聖堂射手小賈索
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