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NBA冠軍戰／林書豪祝福湯神KD　「別人不懂努力訓練卻敗給傷病」

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▲林書豪爽捧總冠軍金盃。（圖／翻攝自IG／jlin7）

▲林書豪開心捧盃不忘關心對手傷情。（圖／翻攝自IG／jlin7）

記者游郁香／綜合報導

林書豪隨暴龍奪下生涯首座總冠軍，開心抱著金盃合影，與隊友一起瘋狂慶祝；不過曾在2017年遭逢右膝髕骨韌帶斷裂重傷的他，賽後不忘關心接連受傷倒下的勇士主將杜蘭特(Kevin Durant)與湯普森(Klay Thompson)，在個人IG祝福他們早日康復，更直言別人不會理解為了某個重要時刻努力訓練，卻敗給傷病的苦澀滋味。

2016年夏天，林書豪與籃網簽下3年3600萬美金合約，得到夢寐以求的先發位置；無奈傷病卻粉碎了他在布魯克林閃耀的美夢，2017-18賽季更因在開幕戰遭逢右膝髕骨韌帶斷裂，整季宣告報銷，2季僅出賽37場；去年夏天被閃電交易到重建中的老鷹，從板凳重新打出身價，才獲得季中轉戰東區強權暴龍的機會。

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雖然因為首度面臨季中「換東家」，林書豪遲遲無法融入暴龍團隊，最終跌出了季後賽固定輪替名單，整個季後賽僅出賽8場，場均上場時間更只有3.4分鐘；不過「豪小子」仍全心投入比賽，享受捧起冠軍金盃的喜悅。因為掀起「林來瘋」而在NBA佔有一席之地的他，生涯「成就」再添一筆。

▲勇士杜蘭特(Kevin Durant)。（圖／CFP）

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）

開心慶祝贏得總冠軍之餘，林書豪也很關心在總決賽G5、G6接連重傷倒下的杜蘭特與湯普森。KD趕在G5回歸，想幫助1勝3敗的勇士扭轉頹勢，卻僅出賽12分鐘就在持球進攻時再次受傷，釀成阿基里斯腱斷裂的悲劇；誓言要替KD再拿2勝的「浪花弟」，則在G6第3節最後2分22秒試圖扣籃落地時傷了左膝，撕裂了左膝前十字韌帶。

當湯普森堅持一拐一拐回到場上罰球時，球迷還抱著「他的傷勢不會太重」的一絲希望，他甚至告訴主帥柯爾(Steve Kerr)自己休息2分鐘就能回到場上；未料勇士迷下一幕看到的就是他拄著拐杖離場的心碎畫面。再次失去一名主力大將，重擊灣區大軍的士氣，最終沒能將戰線延長到搶七。

曾在2017-18賽季開幕戰遭逢右膝髕骨韌帶斷裂傷勢的林書豪，賽後也十分關心兩位對手的狀況，在個人IG限時動態寫道，「還有希望湯普森和杜蘭特能早日康復，人們不會知道當你為了某個時刻花了一輩子努力訓練，最後卻敗給傷病的感覺。」

▲2019 NBA 總冠軍G6，湯普森（Klay Thompson）。（圖／CFP）

▲勇士湯普森。（圖／CFP）

關鍵字： 暴龍勇士林書豪杜蘭特湯普森
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