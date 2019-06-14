NBA冠軍戰／林書豪爽捧總冠軍盃獲媽媽一吻　遭酸：你根本沒得分

▲林書豪爽捧總冠軍金盃。（圖／翻攝自IG／jlin7）

體育中心／綜合報導

雖然林書豪因為沒能擠進季後賽輪替名單，整個總冠軍系列賽僅G3打了51.7秒，他仍成為首位贏得冠軍戒的亞裔美國球員。賽後他在個人IG曬出開心攬著總冠軍金盃的照片，林媽媽也到休息室一起狂歡，興奮地說這是自己今年第2座冠軍。不過有些球迷在下面酸回，「你根本就沒得分。」

暴龍雖錯失G5在多倫多封王的機會，但G6來到甲骨文球場從開賽就在主控羅瑞(Kyle Lowry)連砍外線之下，打出絕佳氣勢，迅速拉開9分領先。終場在3大先發主將雷納德(Kawhi Leonard)、西亞卡姆(Pascal Siakam)和羅瑞(Kyle Lowry)得分皆突破20大關之下，以114比110贏得成軍24年來首座總冠軍。

請繼續往下閱讀...

雖然林書豪總決賽6戰僅G3得到51.7秒的上場時間，但能在生涯發跡地灣區捧起所有NBA球員夢寐以求的總冠軍金盃，仍讓他笑開懷，在舞台上又叫又跳。賽後他還在個人IG上傳了一張照片，他坐在椅子上攬著金盃，雙腳還翹到桌上，露出陶醉在奪冠喜悅的笑容，但他仍不忘寫著將榮耀獻給上帝。

此役林書豪的媽媽也來到現場觀戰，賽後也進到休息室一起慶祝，豪媽還給寶貝兒子一吻，很嗨地對著鏡頭說，「這是我今年第2座冠軍！」林書豪的弟弟林書緯今年也幫助富邦奪下第16季SBL總冠軍。

儘管因為無法贏得主帥納斯(Nick Nurse)的信任，林書豪在季後賽遭到邊緣化，但在第9年的NBA生涯隨暴龍捧起總冠軍金盃，仍是非常值得紀念的時刻。林書豪的台灣好友、天王周杰倫也特地發文恭賀，「恭喜我的兄弟，記得要借我NBA冠軍戒。」周董也打趣寫道，「我有看就會贏」。

值得一提的是，香港男神吳彥祖也出現在林書豪的貼文下方祝賀，「第一位贏得NBA總冠軍的亞洲人！恭喜我的兄弟！能夠在家捧起金盃感覺一定更甜！」不過也有球迷在下面酸回，「你根本就沒得分」、「你什麼也沒做」。

▲周杰倫想和林書豪借冠軍戒。（圖／翻攝自IG／jaychou）