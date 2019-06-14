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NBA冠軍戰／雷納德摟羅瑞笑開懷　坦承在馬刺遭質疑詐傷很失望

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▲暴龍雷納德與羅瑞一起慶祝奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德與羅瑞一起慶祝奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

過去效力馬刺時期總是一張「撲克臉」的雷納德(Kawhi Leonard)，自從去年被閃電交易到多倫多後，多了不少表情。率隊奪得隊史首冠後，他摟著主控羅瑞(Kyle Lowry)笑開懷，戴著蛙鏡搖擺身體享受香檳雨，變身「有趣的人」；不過他在記者會上扳起臉孔表示，去年有很多人質疑他詐傷不打，讓他感到非常失望。

由馬刺一手培育而成的雷納德，一直被視為聖城的未來；上季他卻因為右腿股四頭肌傷勢僅打了9場，他的團隊與隊醫持不同意見，雙方最終分道揚鑣。家鄉在洛城的「可愛」被交易到寒冷的北國，暴龍為了留住這位低調的巨星，在各方面都拿出十足的誠意，包括以他的健康為重，謹守不讓他在「背靠背」比賽上陣的原則，他整季休了高達22場。

暴龍的隊醫成功取得雷納德的信任，也讓「可愛」能在季後賽「全面爆發」。當暴龍次輪被逼入搶七，他以一記不可思議的二分絕殺費城，忘情地怒吼；他在東區決賽G3傷到左膝，仍拖著一條腿鏖戰了52分鐘，率隊在2OT以6分取勝，就此扭轉了系列賽的局面，最後多倫多連勝4場打入總冠軍賽。

▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德拿下FMVP。（圖／達志影像／美聯社）

面對傷兵滿營的勇士，雷納德展現冷面殺手的本色，一度在G5末節連拿關鍵的10分，差點就要帶隊在主場封王。最後暴龍在甲骨文球場的最終戰役以114比110力克勇士，奪下成軍24年來的首冠，6戰場均能攻下28.5分、9.8籃板和4.2助攻，外帶1.2火鍋的「可愛」，也贏得生涯第2座FMVP。

賽後雷納德與羅瑞緊緊抱在一起相視而笑，甚至戴上蛙鏡擺動身體，與隊友一起享受香檳雨。5年前「可愛」也曾隨馬刺奪冠，並獲頒FMVP的殊榮，但當時他還是在GDP連線身旁的「未來希望」；今年他已是身手全能，中距離媲美喬丹(Michael Jordan)的頭號巨星之一。

歷經了上季在馬刺僅打9戰，遭受各種批評質疑的低潮，雷納德僅花了一季就重新奮起，捧起生涯第2座總冠軍，「去年很多人質疑我，覺得我不是詐傷，就是不想為我的球隊打球，這讓我很失望。因為我是如此熱愛籃球，就像我一直說的，如果我不打，那就是我受傷了。」

雷納德直言，歷經了這些，他了解到重要的是讓自己開心而不是其他人，「我必須相信自己，不必在意別人說什麼。我知道自己是一個怎麼樣的人，我知道自己的感受，我總是相信自己，這就是我的目標。」

▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／CFP）

▲雷納德奪得生涯第2冠。（圖／CFP）

關鍵字： 勇士暴龍雷納德可愛NBA冠軍戰NBA
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