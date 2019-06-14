NBA冠軍戰／暴龍114比110奪成軍24年首冠　羅瑞全能26+10

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

前役錯過在自家主場封王的暴龍，14日來到甲骨文球場迎接總決賽G6，當家主控羅瑞(Kyle Lowry)上半場就猛砍21分，儘管勇士不斷緊咬比數，曾2度扮演G6救世主的湯普森(Klay Thompson)傷退前掃下30分，暴龍最終仍穩住陣腳，以114比110奪得成軍24年來的隊史首冠。

這一戰是擁有47年歷史的甲骨文球場的最終戰，勇士下季將搬遷到舊金山大通中心，不少球迷都替為灣區犧牲而受重傷的杜蘭特(Kevin Durant)舉起致敬看板，全隊上下也都希望為KD奪勝。不過作客的暴龍氣勢如虹，當家主控羅瑞開賽連飆了3顆三分球，首節就掃下15分，迅速率隊拉開9分差

請繼續往下閱讀...

「浪花兄弟」在首節前6分鐘沒有太多出手機會，曾在2016年西區冠軍賽G6猛砍11顆三分球，率隊將戰線逼入搶七的湯普森直到此節最後7分08秒才首度得分。「浪花弟」得分開張後連拿了10分，率隊吹起反攻號角；一哥柯瑞直到首節最後1分25秒才首次出手，砍進一記外線。

▲勇士湯普森。（圖／CFP）

首節打完，暴龍以33比32、1分領先，兩隊次節開局持續保持近5成的命中率，西亞卡姆(Pascal Siakam)和范弗利特(Fred VanVleet)接連的三分命中，將分差稍稍拉開到43比38。不過勇士緊咬住比數，格林(Draymond Green)次節最後5分22秒在籃下連送2記妙傳，單場助攻次數來到8次，都送給老將伊古達拉(Andre Iguodala)完成爆扣。

兩隊前2節皆維持5成以上的命中率，上半場打完，暴龍在羅瑞砍下21分之下，取得60比57領先。進入第3節，生子後大爆發的范弗利特(Fred VanVleet)聯手當家王牌雷納德搶分，一度將分差擴大到6分。但勇士很快又靠著柯瑞的三分球逼近比數；對暴龍很不利的是，羅瑞在第3節還剩6分53秒就領到第4犯，被迫先退場休息。

勇士憑藉湯普森過半場就投的「不講理三分」，還有柯瑞的中距離命中，拉出一波10比3反擊，取得83比79、4分反超。但第3節最後2分22秒，出現了甲骨文球場最不想看到的一幕，此役手感最火燙的湯普森在快攻試圖扣籃的過程中，落地時身體重量都壓在左膝，抱著膝蓋痛苦倒地，被兩人攙扶下場。

▲勇士湯普森。（圖／CFP）

勇士主場球迷全抱著頭露出憂心忡忡的臉，一哥柯瑞也不斷搖頭；不過被主帥稱為「就算剩半條命也會說自己沒事」的湯普森，在走回休息室的路上又折返回到場上完成2罰，讓衛冕軍保有5分領先，甲骨文球場振奮不已。暴龍則在雷納德與羅瑞接連站上罰球線，追到86比88。

湯普森因為傷到左膝，末節沒能再回到場上，范弗利特最後9分06秒的三分球，讓比賽回到91平的原點。勇士資深替補李文斯頓(Shaun Livingston)連續出手命中，加上柯瑞切入拋投得手，讓衛冕軍保有3分領先；暴龍則有范弗利特爆發，他連砍了3顆三分球，並站上罰球線把握住3罰機會，率隊在終場前3分46秒取得104比101、3分領先。

伊巴卡隨後也拋進兩分，暴龍將領先擴大到5分。卡森斯最後46.9秒歐洲步上籃得分，將比數逼近到108比109。終場前9.6秒，握有球權的暴龍竟發生要命失誤，讓勇士保有最後一擊的機會。沒想到勇士隨後也發生失誤，還吃了一次技術犯規。暴龍最終穩住陣腳，以114比110奪得成軍24年來的隊史首冠。

暴龍先發有3人得分突破20大關，西亞卡姆拿下26分、10籃板和3助攻；羅瑞攻下26分、10助攻；雷納德繳出22分、6籃板；范弗利特也從板凳挹注22分。勇士以湯普森掃下30分最高；伊古達拉貢獻22分；柯瑞有21分進帳。

▲勇士柯瑞。（圖／CFP）