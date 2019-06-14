NBA冠軍戰／勇士G6迎甲骨文球場47年最終戰　將向KD致敬

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

本季欲挑戰3連霸的勇士，在總冠軍賽G5憑藉浪花兄弟連3顆救命三分，以1分差將戰線延長到G6。G6也是被灣區大軍稱為「家」的甲骨文球場47年來的最終戰役，衛冕軍下季就要搬遷到舊金山的大通中心，他們也將在這場至關重要又別具意義的比賽中，向犧牲自己振奮團隊士氣的杜蘭特(Kevin Durant)致敬。

Tonight, the #Warriors play for Oakland and for KD.



All fans in attendance at Game 6 will receive this special rally towel. https://t.co/DG79kiBsKD pic.twitter.com/wUHCUzgSRC 請繼續往下閱讀... 2019年6月13日

勇士前役才歡喜迎接過去2屆FMVP杜蘭特回歸，卻在次節開局就遭逢噩耗，KD再次倒地被攙扶回休息室；賽後總管邁爾斯(Bob Myers)淚灑記者會，宣布KD傷到的是阿基里斯腱，這位明星長人13日火速進行了手術，他也因此無緣甲骨文球場的最終戰。

《聖荷西水星報》報導，在向甲骨文球場告別的這天，勇士將向奧克蘭這座城市和冒著風險帶傷上陣卻不幸受重傷的杜蘭特致敬。所有參與G6的球迷都會獲得一條黃色的加油毛巾，上面寫著「獻給奧克蘭」；值得一提的是，其中K和D特別以白色呈現，有別於其他字母都是以藍色書寫，藉此向KD傳達感謝與祝福。

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

雖然看到杜蘭特遭受生涯最嚴重傷勢，讓勇士全隊受到巨大衝擊，但他們也誓言要替KD搶勝，後場神射湯普森(Klay Thompson)就表示，「大家都看到了，當他在場上時，我們能展現出何種實力。一名真正的勇者就是將自己的健康置之度外，和自己的球隊並肩奮戰。我們會試著為他贏下接下來兩場比賽。」

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）