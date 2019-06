NBA冠軍戰／勇士G6迎甲骨文球場47年最終戰　將向KD致敬

▲勇士杜蘭特。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

本季欲挑戰3連霸的勇士,在總冠軍賽G5憑藉浪花兄弟連3顆救命三分,以1分差將戰線延長到G6。G6也是被灣區大軍稱為「家」的甲骨文球場47年來的最終戰役,衛冕軍下季就要搬遷到舊金山的大通中心,他們也將在這場至關重要又別具意義的比賽中,向犧牲自己振奮團隊士氣的杜蘭特(Kevin Durant)致敬。

Tonight, the #Warriors play for Oakland and for KD.



All fans in attendance at Game 6 will receive this special rally towel. https://t.co/DG79kiBsKD pic.twitter.com/wUHCUzgSRC