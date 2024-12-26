勇士咖哩談退役　坦言：比以前常思考，知道這一天越來越近

▲勇士柯瑞坦言退役的日子越來越近。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金州勇士目前戰績為15勝14敗，他們今年以10勝2敗開季後，表現急轉直下。為了改變現狀，勇士交易引進了資深控衛施洛德（Dennis Schroder），希望在勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）生涯尾聲再拚一冠。如今柯瑞已36歲，近日談到對於引退看法，他坦言，「我會接受事實，我知道退役的日子越來越近了。」

36歲的柯瑞已是人們口中的老將，隨著年齡增長，對於他狀態下滑的聲音也不絕於耳。柯瑞在接受《ESPN》記者安德魯斯（Malika Andrews）採訪時透露，自己最近常常思考職業生涯剩餘多少時間。

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「我比以前更常思考退休，但我能接受生涯即將結束的事實，無論最後是什麼在時候退，我也明白這一天真的不遠了，因此，我想更享受現在發生的一切。」，柯瑞隨後笑著說道，「我剛剛說『快退休』時，內心真的超緊張。」

▲勇士格林、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

儘管柯瑞表示自己處於職業生涯的轉折點，但他強調有一個不變的事實，那就是他對勝利的渴望依然如故。

今年夏天，柯瑞獲得了奧運金牌，然而，他仍表示：「雖然我的職業生涯所剩時間不多，但我就是想贏，我們正在努力尋找答案。」，柯瑞還補充道，「我和格林（Draymond Green）依然處於巔峰期。」

與過去相比，柯瑞的場均得分明顯下滑，從前年的29.4分到上賽季的26.4分，再到本賽季的21.8分。投籃命中率也從49.3%、45.0%降至43.5%。

