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NBA冠軍戰／還是當年的奧城兄弟！衛少默默按KD發文愛心

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▲衛斯布魯克默默按了杜蘭特的長文愛心。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克默默按了杜蘭特的長文愛心。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

杜蘭特(Kevin Durant)趕在總決賽G5帶傷復出卻導致阿基里斯腱斷裂，儘管他坦承內心很受傷，仍發長文強調為自己竭盡所能很自豪，感謝所有人的關心，並鼓勵隊友力拚在G6取勝，聯盟不少球星都在下面送上暖心祝福；值得一提的是，KD的前雷霆搭檔衛斯布魯克(Russell Westbrook)也按了貼文「愛心」，默默給予支持。

在總冠軍賽G5再次倒下的杜蘭特，13日在個人IG親自宣布自己的阿基里斯腱斷裂，已完成手術。他強調籃球是自己的最愛，所以那天晚上才會選擇上場，想要幫助隊友完成3連霸的目標，「我很驕傲我付出身體能做到的一切。這會是一個漫長的旅程，但我為此而生。」

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▲勇士杜蘭特(Kevin Durant)。（圖／CFP）

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）

杜蘭特的堅強和樂觀，讓不少人動容，聯盟眾多球星湧入他的IG留言打氣，他昔日的雷霆搭檔衛斯布魯克雖然沒留言，但默默按了這篇長文「愛心」。事實上，「衛少」在得知KD受重傷後，就已陸續按了一些幫前搭檔加油的文「愛心」，包括暴龍全球形象大使Drake和知名訓練師布里克利(Chris Brickley)的祝福文。

因為2016年夏天選擇投靠衛冕軍勇士，讓「前雷帝」杜蘭特和衛斯布魯克的兄弟情誼破裂，不過早在喬治(Paul George)2017年加入雷霆時，就對外爆料KD和「衛少」已經重修舊好，甚至自己還是問了KD的意見後，才決定轉戰奧克拉荷馬。

▲衛斯布魯克默默按了杜蘭特的長文愛心。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克默默按了杜蘭特的長文愛心。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 暴龍杜蘭特KD衛斯布魯克衛少NBANBA冠軍戰
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