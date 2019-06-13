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NBA冠軍戰／以為KD頂多再拉傷　柯爾：若知可能傷跟腱絕不讓他上

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▲▼勇士主帥柯爾說，杜蘭特的傷勢讓全隊遭受嚴重打擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士主帥柯爾說，杜蘭特的傷勢讓全隊遭受嚴重打擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

杜蘭特(Kevin Durant)不幸在總冠軍賽G5遭逢阿基里斯腱斷裂，面臨生涯最大打擊，勇士團隊也因為同意讓他復出被砲轟。灣區主帥柯爾(Steve Kerr)解釋，KD回歸是由雙方的團隊共同決定，他們當時研判最糟的情況是2度拉傷，若是知道可能會傷到阿基里斯腱，就絕對不會讓他上場，現在球隊高層和醫療團隊都非常痛苦。

儘管衛冕軍勇士在總決賽G5扳回一勝，將系列賽扳成2勝3敗，但杜蘭特回歸造成阿基里斯腱斷裂，讓灣區軍團的3連霸之路蒙上沉重陰影。除了總管邁爾斯(Bob Myers)淚灑賽後記者會，一哥柯瑞(Stephen Curry)忍不住哽咽；一直很小心對待KD傷勢的主帥柯爾也十分懊悔。

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柯爾解釋，杜蘭特這1個月來的復健和選擇在總決賽G5復出，都是由KD本人與他的經紀團隊、勇士醫療團隊、他個人的第二意見諮詢醫師、球隊外部的顧問團隊取得共識所做的決定，「杜蘭特同意了所有的事項，每個參與討論的人都認為他可以上場。」

▲2019 NBA總冠軍G5，杜蘭特（Kevin Durant），受傷。（圖／CFP）

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）

若是重來一次，柯爾說他們還是會做出同樣的決定，「我們當時收集了所有的資訊，我們覺得最糟糕的情況就是再度拉傷小腿。KD被允許出賽後，他覺得沒問題，我們也是。如果知道可能會傷到阿基里斯腱，我們根本不可能讓他復出。」

勇士上下因為杜蘭特的傷勢受到巨大打擊，柯爾說他為隊醫瑟拉布尼(Rick Celebrini)感到非常難過，「他是我遇過最好的人之一，也是最聰明、心地最美好的人，他受到嚴重的打擊。」他坦言包括總管邁爾斯、整支球隊都十分痛心。

▲2019 NBA總冠軍G5，杜蘭特（Kevin Durant），受傷。（圖／CFP）

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）

關鍵字： 暴龍杜蘭特KDNBANBA冠軍戰
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