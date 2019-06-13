NBA冠軍戰／KD重傷後要媽媽別哭　母曝：沒醫生勸告他不可能上

▲杜蘭特媽媽汪達表示，若沒有醫生的勸告，兒子不可能在G5上場。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

過去2年為勇士帶來兩座總冠軍的杜蘭特(Kevin Durant)，在得到隊醫許可後於總決賽G5回歸，卻遭逢了阿基里斯腱斷裂重傷，讓一手扶養他成長為年度MVP的KD媽汪達(Wanda Durant)心碎。汪達透露兒子受傷後還安慰要她別哭，直指若不是醫生的勸告，KD根本不可能上場。

上個月9日，杜蘭特在西區準決賽G5拉傷右小腿，當時他並非受到外力撞擊才受傷；休養了1個月，在勇士於總決賽落入1勝3敗絕境後，得到隊醫「開綠燈」決定G5復出力挽狂瀾。KD首節就拿下11分，看起來狀態不錯，但次節開局持球進攻時右腳蹬地後再次感到不適，跌坐在場邊被迫傷退。

請繼續往下閱讀...

杜蘭特13日發文證實自己的阿基里斯腱斷裂，已完成手術，接下來他需要一段很長的時間復健，下季恐怕也會報銷。他的母親汪達在節目上談到兒子的狀況，「情感上，這對他來說有些艱難。身體上，當然大家都看到他倒下了，他正度過一段很艱難的時光。」

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）

杜蘭特受重傷的那個晚上，汪達在家觀戰，她說自己一開始很興奮，因為兒子表現得很好，然後就看到兒子倒下，「我不斷看著他，看著他的眼睛，想知道他怎麼了。我看到他眼中流露出的痛苦，真的很心痛，他看起來非常失望。」

在杜蘭特被攙扶回休息室後，汪達得到與兒子簡短對話的機會，「我和他聊了大概5到10分鐘，他告訴我不要哭。你知道他為了復出多努力在訓練，他要我不要擔心，一切會沒事的。」

杜蘭特僅打了12分鐘就再次倒下，勇士是否該讓他在總決賽G5復出引起了爭議；對此汪達強調，若不是有醫生掛保證，兒子根本不可能上場，「他覺得自己能夠上場，他們也說他可以打，我們還要再分析這是否是正確的決定。醫生說他的狀態沒問題，如果沒有醫生的勸告，他不可能自己執意要上場打球。」

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）