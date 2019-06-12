NBA冠軍戰／暴龍助教連5年總決賽碰勇士　向前同事詹皇討教？

▲雷納德率暴龍打入總決賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

過去4年總冠軍賽都是「勇騎大戰」，今年衛冕軍勇士的對手總算換成「新面孔」暴龍，不過去年夏天才從騎士轉戰多倫多的助教韓第(Phil Handy)，卻是連5年都在總決賽「碰上」灣區大軍。他坦言，「就我個人來說，真的很厭倦再輸給他們(勇士)，我想要打敗那些傢伙。」

暴龍過去3年的季後賽之路都斷在騎士手上，終於在詹姆斯(LeBron James)「西進」加盟湖人後，由雷納德(Kawhi Leonard)領軍殺入總決賽；還出乎意料率先取得3勝1敗聽牌優勢，可惜錯失G5在自家主場贏得成軍24年首冠的機會。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，去年夏天才加入暴龍教練團的47歲助教韓第，他已經連5年都在總冠軍賽碰上勇士。前騎士隨隊記者、目前在《The Athletic》任職的瓦爾登(Joe Vardon)與他是舊識，他過去4季都在騎士的球員發展部門工作，歷經了隊史首冠，但也3度在總冠軍賽敗給勇士。

▲暴龍助教韓第。（圖／達志影像／美聯社）

沒想到轉戰多倫多擔任助教後，韓第又跟著暴龍來到總冠軍賽舞台，對手還是過去4季3度奪冠的勇士；對此這這位47歲助教直呼很不可思議，「能夠連5年打進總決賽，跟隨這支球隊來到這裡很不可思議。我甚至無法用言語形容，這種事很少發生。」

「很多教練在這個聯盟待了很多年，從來都沒率隊打入總決賽。很多球員在這個聯盟打滾多年，也從來沒嘗過總冠軍賽的滋味，因此我覺得非常感激。」韓第向《The Athletic》記者瓦爾登透露，至今仍常收到「前同事」詹姆斯的消息；他坦言自己非常厭倦輸給勇士，「我想要打敗那些傢伙。」

▲暴龍助教韓第至今仍常得到詹姆斯(左)的消息。（圖／達志影像／美聯社）