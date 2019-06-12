NBA高層指KD重傷仍有球隊願給頂薪　紐約洛城依舊想追他

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

10屆全明星長人杜蘭特(Kevin Durant)不幸在總決賽G5遭逢阿基里斯腱傷勢，這是否會影響他在自由市場的行情，引起了關注。不過《紐約郵報》報導，一名NBA高層表示，依舊有球隊願為KD冒風險遞上頂薪合約；《The Athletic》更指，KD的傷勢不會降低紐約和洛城球隊對他的興趣。

美國《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)近日曾爆料，綠衫軍主控厄文(Kyrie Irving)飛到舊金山去說服杜蘭特一起加入籃網；但KD認為自己可以單獨帶領尼克衝出黑暗期。然而KD在總決賽G5再次倒下，確認傷到阿基里斯腱後，一切都改變了。

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若是阿基里斯腱完全斷裂，杜蘭特將需要8到12個月的時間復健，恐怕連下個賽季都會報銷；而他傷癒後能否恢復原本的身手則是另一個未知數。這對即將在今年9月年滿31歲，已經放話要在下一份合約儘可能賺更多錢的KD來說，無疑是一大噩耗。

不過《紐約郵報》披露，一名NBA高層認為，「KD依舊會得到一紙頂薪合約，我認為會有一支球隊會願意為他這樣的球員冒險。」另一名球探則說，「我不確定他是否會執行球員選項，他可能會覺得(勇士)醫療團隊逼迫他復出是不明智之舉。」

《The Athletic》記者艾德里奇(David Aldridge)也指出，杜蘭特的傷勢不會降低尼克、籃網、快艇和湖人等隊對他的興趣；據他得到的消息，無論KD的傷勢是短期或長期，都不會澆熄「追求者」的熱情，「所有紐約和洛杉磯的球隊依舊會在自由市場開啟的那一刻追求他。」

杜蘭特在總決賽G5傷到阿基里斯腱後，到紐約尋求專家的意見，讓外界聯想他恐怕已經不信任勇士的醫療團隊。據勇士總管邁爾斯(Bob Myers)的說法，KD選擇在休養4周後從右小腿的傷勢中復出，是隊醫與KD本人共同的決定；但從結果來看，這個決定顯然是個錯誤。

一名NBA人士主管直言，「這是錯誤的籃球決定，這可能和門票銷售還有虛假的善意有關，但這些也正在被耗盡。」杜蘭特去年夏天與勇士簽下的是1+1合約（2年6150萬美金）， 2019-20賽季是球員選項，下季合約價值3150萬美金，他有權在今夏跳出合約，成為非受限自由球員。