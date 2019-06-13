NBA冠軍戰／KD親自宣布阿基里斯腱斷裂已手術　自豪盡力犧牲

▲勇士主將杜蘭特發文宣布自己阿基里斯腱斷裂，已接受手術。（圖／翻攝自IG／easymoneysniper）

記者游郁香／綜合報導

在總冠軍賽G5再次倒下的杜蘭特(Kevin Durant)，13日在個人IG親自宣布傷情，證實他的阿基里斯腱斷裂，已進行手術治療，過程相當順利。他表示籃球是自己的最愛，所以那天晚上才會選擇上場，想要幫助隊友，「我很驕傲我付出身體能做到的一切。這會是一個漫長的旅程，但我為此而生。」

杜蘭特在西區準決賽G5拉傷右小腿，休養了1個月後決定在總冠軍賽G5回歸先發陣容，未料僅打了12分鐘就因為一個右腳蹬地的動作再次倒下。這位10屆全明星長人13日在個人IG向所有人宣布傷情，附上一張自己手術完躺在病床的照片。

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「我想告訴大家一項好消息，我的阿基里斯腱確實斷裂了，但今天已經順利完成手術，真是天上掉下來的錢。」杜蘭特感謝自己受傷後，各界給他的關心與祝福，「我的回歸之路就此開始！我擁有家人和愛我的人在身邊，我們真的非常感謝所有向我們傳送訊息，表達支持的人。」

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP，下同）

杜蘭特堅強地說，自己確實因為這個傷勢感到很受傷，但他強調自己會沒事，「籃球是我的最愛，那天晚上我之所以上場，是因為這就是我會做的事，我想要幫助我的隊友完成3連霸的目標。」

雖然很遺憾在總決賽G5傷到了阿基里斯腱，這種恐危及生涯的傷勢，但杜蘭特仍以自己的選擇自豪，「我很驕傲我付出身體所能做到的一切，我也很驕傲我的兄弟贏得了勝利。這會是一個漫長的旅程，但我為此而生，我是一名籃球員。」

即使身受重傷，杜蘭特仍心繫勇士，鼓勵自己的隊友，「我知道我的兄弟能贏得G6，到時候我會和整個勇士國度一起歡呼。」