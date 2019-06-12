NBA冠軍戰／T-Mac指KD復出沒錯　但自由球員不會想和他聯手

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

今夏自由市場最大咖球星杜蘭特(Kevin Durant)在總決賽G5傷到阿基里斯腱，有人將矛頭指向勇士內外相逼要KD復出才會釀禍；但傳奇球星「T-Mac」麥格雷迪(Tracy McGrady)卻認為讓KD回歸沒有問題，只是現在這位2屆FMVP需要2年才能回到賽場，其他自由球員不會想再和他聯手。

麥格雷迪直言NBA是一門醜陋的生意，原本其他自由球員都在觀望杜蘭特今夏的動向，但現在這些人不會等了，「就像動物會把受傷或生病的同伴拋下一樣，他們的決定現在不再取決於KD會去哪一隊，他們自己會先做決定。」

請繼續往下閱讀...

「T-Mac」更預言，杜蘭特要完全恢復，回到賽場拚戰需要2年的時間，屆時已經33歲，他因此質疑，「你還會在他身上砸那麼多錢嗎？從歷史經驗來看，他將不再是以前的他，這真的很不幸。如果我給他4年的頂薪合約，我無法確定我能不能得到和之前一樣的KD。」

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）

至於勇士是否犯下了大錯，冒險讓杜蘭特帶傷在總冠軍賽G5回歸？「T-Mac」則有不同看法，他不認為這是一個錯誤的決定，「我很確定他從隊醫那邊得到所有的資訊，我也很確定他有自己的醫生。從這些情況來看，他有所有他是否要出戰的資訊。」他提到這些資訊包含如果上場可能會發生什麼事、會不會因此感到不適，以及可能加重傷勢的可能性。

「T-Mac」說，杜蘭特參加了團隊訓練，感覺很不錯，賽前也能投籃甚至扣籃，從球員通道出來時甚至還跳了舞，看起來沒有任何不適，「從他第一節的表現來看，他原本可以繼續當一名定點射手，不要那麼頻繁持球進攻，我覺得他可以這樣打。但他還是想維持自己原本的打法，嘗試持球單打、不斷運球，最後悲劇就發生了。」

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）