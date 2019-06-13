鵜鶘想趕在選秀會前交易AD？湖人報價曝光有球哥+今年4號籤

▲湖人繼續猛追戴維斯(左)。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

為了替當家頭牌詹姆斯(LeBron James)添一名大咖助手，湖人正積極與鵜鶘商討交易紐奧良一哥戴維斯(Anthony Davis)。美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)13日報導，鵜鶘籃球營運執行副總裁葛瑞芬(David Griffin)希望在21日選秀會前完成交易；洛城的籌碼包括小將英格雷(Brandon Ingram)、「球哥」博爾(Lonzo Ball)。

據美國《ESPN》的消息，湖人與塞爾提克為了搶奪明星長人戴維斯，正分別與鵜鶘進行交易談判，提出各自的報價；「沃神」指出，鵜鶘籃球營運執行副總裁葛瑞芬似乎有意在21日的NBA選秀會前完成交易。

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另一名來自《紐約時報》的名記者史坦(Marc Stein)披露湖人的報價內容，包括潛力小將英格雷、「球哥」和今年選秀會的4號籤。「沃神」進一步指出，目前鵜鶘與湖人正在尋找第三方球隊，希望能利用洛城的第4順位選秀權，換取第三方球隊陣中一名高水準的球員。

▲塞爾提克厄文。（圖／路透社）

不過消息來源表示，湖人至今仍不願將替他們抽中今年4號籤的「福將」庫茲馬(Kyle Kuzma)加入交易包裹中。另一名《ESPN》記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)則在節目上爆料，「一眉哥」已指示他的經紀人保羅(Rich Paul)將自己帶到湖人，「保羅盡自己所能試著讓這件事發生。」

事實上，保羅也向綠衫軍表明，若是戴維斯最終落腳波士頓，也不會與綠衫軍續約，將在2020年恢復自由身後走人；但塞爾提克仍堅持要追「一眉哥」，希望能藉由網羅這位6屆全明星長人，避免當家主控厄文(Kyrie Irving)今夏投入自由市場出走他隊。

▲鵜鶘一哥戴維斯離隊心意已決。（圖／達志影像／美聯社）