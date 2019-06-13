NBA冠軍戰／巴克利斷言暴龍G6奪冠　挺納斯「那個暫停很棒」

▲巴克利看好暴龍G6封王。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

儘管暴龍沒有如巴克利預期在G5封王，「惡漢」仍力挺到底，繼續預言這支成軍以來首度打入總冠軍賽的北國勁旅將在G6奪冠；他也替前役在球隊打出10比2高潮力壓衛冕軍勇士，最後3分05秒突然喊出暫停的暴龍主帥納斯(Nick Nurse)說話，他認為那是一次很棒的暫停。

首次踏上總冠軍賽舞台的暴龍，在2014年總決賽MVP雷納德(Kawhi Leonard)持續上演如機器人般的高效表現下，跌破眾人眼鏡一度率先取得3勝1敗聽牌優勢；G5回到多倫多主場力拚封王，無奈從開賽就一路落後，直到最後5分13秒，由「可愛」帶動一波10比2反擊，終於將比數反超為103比97。

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只要最後3分鐘守住領先，暴龍就能在自家奪得隊史首冠，當球隊氣勢正旺時，主帥納斯突然在終場前3分05喊出暫停；有人認為他是為了讓連續得分的雷納德稍微喘息一下，但也有球迷諷刺他根本是替勇士喊暫停。暫停過後，「浪花兄弟」攜手砍進3顆救命三分，要回了3分領先，最後以1分差將戰線延長到G6。

▲暴龍錯失G5在自家封王。（圖／達志影像／美聯社）

在G4賽前預言暴龍會在G5封王的巴克利，對於這樣的結果有些失望，但他依舊很看好暴龍，「我認為他們會在明日(G6)奪冠，我之前預言他們會在G5封王，我很失望他們前一場沒贏，但前一戰是很棒的比賽。」他還力挺暴龍主帥納斯在最後關鍵時刻喊暫停，指「那是一次很棒的暫停」。

暴龍G6將到灣區作客，這也是甲骨文球場的「最終戰」，因為勇士下季將搬遷到舊金山的大通中心。灣區大軍因為杜蘭特(Kevin Durant)帶傷回歸造成阿基里斯腱斷裂而受到沉重打擊，不過全隊上下都誓言要為犧牲自己的KD奪勝。

▲杜蘭特(右)重傷讓勇士上下十分心痛。（圖／CFP）