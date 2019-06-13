運動雲

>

NBA冠軍戰／巴克利斷言暴龍G6奪冠　挺納斯「那個暫停很棒」

ETtoday運動雲

▲雷納德（Kawhi Leonard）、伊巴卡（Serge Ibaka）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴克利看好暴龍G6封王。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

儘管暴龍沒有如巴克利預期在G5封王，「惡漢」仍力挺到底，繼續預言這支成軍以來首度打入總冠軍賽的北國勁旅將在G6奪冠；他也替前役在球隊打出10比2高潮力壓衛冕軍勇士，最後3分05秒突然喊出暫停的暴龍主帥納斯(Nick Nurse)說話，他認為那是一次很棒的暫停。

首次踏上總冠軍賽舞台的暴龍，在2014年總決賽MVP雷納德(Kawhi Leonard)持續上演如機器人般的高效表現下，跌破眾人眼鏡一度率先取得3勝1敗聽牌優勢；G5回到多倫多主場力拚封王，無奈從開賽就一路落後，直到最後5分13秒，由「可愛」帶動一波10比2反擊，終於將比數反超為103比97。

請繼續往下閱讀...

只要最後3分鐘守住領先，暴龍就能在自家奪得隊史首冠，當球隊氣勢正旺時，主帥納斯突然在終場前3分05喊出暫停；有人認為他是為了讓連續得分的雷納德稍微喘息一下，但也有球迷諷刺他根本是替勇士喊暫停。暫停過後，「浪花兄弟」攜手砍進3顆救命三分，要回了3分領先，最後以1分差將戰線延長到G6。

▲2019NBA總冠軍G5，暴龍，賈索（Marc Gasol）、雷納德（Kawhi Leonard）、羅瑞（Kyle Lowry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍錯失G5在自家封王。（圖／達志影像／美聯社）

在G4賽前預言暴龍會在G5封王的巴克利，對於這樣的結果有些失望，但他依舊很看好暴龍，「我認為他們會在明日(G6)奪冠，我之前預言他們會在G5封王，我很失望他們前一場沒贏，但前一戰是很棒的比賽。」他還力挺暴龍主帥納斯在最後關鍵時刻喊暫停，指「那是一次很棒的暫停」。

暴龍G6將到灣區作客，這也是甲骨文球場的「最終戰」，因為勇士下季將搬遷到舊金山的大通中心。灣區大軍因為杜蘭特(Kevin Durant)帶傷回歸造成阿基里斯腱斷裂而受到沉重打擊，不過全隊上下都誓言要為犧牲自己的KD奪勝。

▲暴龍雷納德、勇士杜蘭特。（圖／CFP）

▲杜蘭特(右)重傷讓勇士上下十分心痛。（圖／CFP）

關鍵字： 暴龍勇士納斯巴克利NBANBA冠軍戰
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

推薦閱讀

鵜鶘想趕在選秀會前交易AD？湖人報價曝光有球哥+今年4號籤

NBA冠軍戰／以為KD頂多再拉傷　柯爾：若知可能傷跟腱絕不讓他上

NBA冠軍戰／KD重傷後要媽媽別哭　母曝：沒醫生勸告他不可能上

NBA冠軍戰／KD親自宣布阿基里斯腱斷裂已手術　自豪盡力犧牲

熱門新聞

中職／王鴻程拉弓挑釁　自家教練看不下去：進去坐下啦

NBA冠軍戰／KD親自宣布阿基里斯腱斷裂已手術　自豪盡力犧牲

中職／王鴻程拉弓挑釁被訓斥　陳智弘：他知道問題在哪

中職／拉弓挑釁坦言太衝動　王鴻程道歉：我太超過

12強中華隊教練團名單宣布　王建民當牛棚教練

中職／王鴻程頭部近身還罵看三X　陳重羽：真的不妥

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳晨威A型流感隔離5天　洋砲也戴口罩

2首打席對決郭俊麟　陽岱鋼四壞球

3王柏融3戰廣島　首打席被保送

4反曲弓女團痛宰大陸晉級金牌戰

5捕手阻殺暴　郭俊麟首局無奈失分

熱門新聞

1王鴻程挑釁　自家教練也看不下去

2KD親自宣布阿基里斯腱斷裂已手術

3王鴻程拉弓挑釁被罵　教練回應了

4拉弓挑釁坦言太衝動　王鴻程道歉

512強教練團宣布　王建民當牛棚教練

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年06/05~06/09精彩投打(打者篇)

最強館長蒞臨！歡迎館長以及雷松清副總與陳江和搭檔一起開出好球 | 06_09 Lamigo vs 兄弟 賽前

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

買嘉儀致勝安MVP　獅4比2勝悍將

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366