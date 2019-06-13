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NBA冠軍戰／籃網神醫替杜蘭特開刀　布魯克林仍想簽KD+厄文

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▲勇士杜蘭特(Kevin Durant)。（圖／CFP）

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

不幸遭逢阿基里斯腱斷裂的杜蘭特(Kevin Durant)13日已完成手術，將開啟漫長的復健之路。美國《ESPN》記者馬克斯(Bobby Marks)披露，替KD開刀的是籃網隊醫歐麥利(Martin O’Malley)，對方是治療腳部和腳踝的專家，曾參與已轉戰公鹿的大羅培茲(Brook Lopez)2013年右腳第五跖骨骨折修復手術，挽救這位7呎長人的生涯。

辛苦復健了1個月，杜蘭特在總冠軍賽G5復出，卻僅打了12分鐘就受了生涯最重的傷勢，從原本的右小腿拉傷變成阿基里斯腱斷裂。受傷後KD迅速從多倫多飛往紐約尋求專家意見，並在13日完成了手術；執刀的是籃網隊醫歐麥利，對方也曾在2014-15賽季替KD治療過「瓊斯骨折」的傷勢，雙方一直維持很不錯的關係。

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▲2019 NBA總冠軍G5，杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，歐麥利曾挽救過本季效力公鹿的長人大羅培茲的生涯。大羅培茲在2013-14賽季、披籃網戰袍第2季時，整季僅出賽17場，就因為右腳第五跖骨骨折報銷，歐麥利是當時替他進行修復手術的醫生之一。原本外界都以為大羅培茲的生涯恐就此告終，但在這次手術過後，這位7呎長人接下來5季平均出賽75場，本季更僅缺陣1場。

這位籃網隊醫深受杜蘭特的信賴，這是否可能替有意爭取KD的籃網「加分」，引起討論。《ESPN》名記者「沃神」報導，多位消息來源指出，紐約兩支隊伍尼克和籃網在KD受重傷後，仍對「一網打盡」KD和厄文(Kyrie Irving)有興趣。

▲2019 NBA總冠軍G5，杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／CFP）

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）

關鍵字： 勇士暴龍杜蘭特KDNBANBA冠軍戰
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