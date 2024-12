NBA聖誕大戰得分榜　詹姆斯領銜前雷霆3少上榜

▲詹姆斯、杜蘭特、衛斯布魯克、哈登登上聖誕大戰歷史總得分榜前10。(圖/達志影像/美聯社)

台灣時間26日,NBA聖誕大戰如火如荼開打。美媒《Hoops Hype》今日公布聖誕大戰歷史得分排行榜前10名名單,值得注意的是,名單中有4名現役球員,其中有3人參加今天的聖誕大戰。

NBA聖誕大戰歷史總得分排行榜TOP10

1. 詹姆斯(LeBron James)(湖人):476分

出場18場,平均26.4分,投籃命中率48.9%

2. 布萊恩(Kobe Bryant)(已退役/湖人):395分

出場16場,平均24.6分,投籃命中率40.8%

3. 羅柏森(Oscar Robertson)(已退役/公鹿):377分

出場12場,平均31.4分,投籃命中率47.0%

4. 杜蘭特(Kevin Durant)(太陽):315分

出場11場,平均28.6分,投籃命中率51.2%

5. 韋德(Dwyane Wade)(已退役/熱火):314分

出場13場,平均24.1分,投籃命中率45.7%

6. 歐尼爾(Shaquille O'Neal)(已退役/湖人):272分

出場13場,平均20.9分,投籃命中率53.3%

7. 衛斯布魯克(Russell Westbrook)(金塊):254分

出場11場,平均23.0分,投籃命中率37.1%

8. 哈登(James Harden)(快艇):244分

出場9場,平均27.1分,投籃命中率45.2%

9. 薛伊斯(Dolph Schayes)(已退役/七六人):239分

甲、 出場13場,平均18.3分,投籃命中率48.0%

10. 巴拉米(Walt Bellamy)(已退役/巫師前身):237分

出場9場,平均26.3分,投籃命中率76.8%

聖誕大戰歷史得分前10現役球員包含詹姆斯、杜蘭特、衛斯布魯克、哈登等4人,其中詹姆斯將代表湖人出戰勇士;杜蘭特則率領太陽對陣衛斯布魯克的金塊隊。

2024聖誕大戰賽程:

聖安東尼奧馬刺 vs. 紐約尼克

明尼蘇達灰狼 vs. 達拉斯獨行俠

費城七六人 vs. 波士頓塞爾提克

洛杉磯湖人 vs. 金州勇士

丹佛金塊 vs. 鳳凰城太陽