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NBA聖誕大戰得分榜　詹姆斯領銜前雷霆3少上榜

▲詹姆斯領銜現役4人登上聖誕大戰歷史總得分榜。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯、杜蘭特、衛斯布魯克、哈登登上聖誕大戰歷史總得分榜前10。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間26日，NBA聖誕大戰如火如荼開打。美媒《Hoops Hype》今日公布聖誕大戰歷史得分排行榜前10名名單，值得注意的是，名單中有4名現役球員，其中有3人參加今天的聖誕大戰。

NBA聖誕大戰歷史總得分排行榜TOP10
1. 詹姆斯（LeBron James）（湖人）：476分
出場18場，平均26.4分，投籃命中率48.9%
2. 布萊恩（Kobe Bryant）（已退役/湖人）：395分
出場16場，平均24.6分，投籃命中率40.8%
3. 羅柏森（Oscar Robertson）（已退役/公鹿）：377分
出場12場，平均31.4分，投籃命中率47.0%
4. 杜蘭特（Kevin Durant）（太陽）：315分
出場11場，平均28.6分，投籃命中率51.2%
5. 韋德（Dwyane Wade）（已退役/熱火）：314分
出場13場，平均24.1分，投籃命中率45.7%
6. 歐尼爾（Shaquille O'Neal）（已退役/湖人）：272分
出場13場，平均20.9分，投籃命中率53.3%
7. 衛斯布魯克（Russell Westbrook）（金塊）：254分
出場11場，平均23.0分，投籃命中率37.1%
8. 哈登（James Harden）（快艇）：244分
出場9場，平均27.1分，投籃命中率45.2%
9. 薛伊斯（Dolph Schayes）（已退役/七六人）：239分
甲、 出場13場，平均18.3分，投籃命中率48.0%
10. 巴拉米（Walt Bellamy）（已退役/巫師前身）：237分
出場9場，平均26.3分，投籃命中率76.8%

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▲太陽杜蘭特、金塊衛斯布魯克在聖誕大戰將正面對決。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊衛斯布魯克、太陽杜蘭特在聖誕大戰將正面對決。（圖／達志影像／美聯社）

聖誕大戰歷史得分前10現役球員包含詹姆斯、杜蘭特、衛斯布魯克、哈登等4人，其中詹姆斯將代表湖人出戰勇士；杜蘭特則率領太陽對陣衛斯布魯克的金塊隊。

2024聖誕大戰賽程：
聖安東尼奧馬刺 vs. 紐約尼克
明尼蘇達灰狼 vs. 達拉斯獨行俠
費城七六人 vs. 波士頓塞爾提克
洛杉磯湖人 vs. 金州勇士
丹佛金塊 vs. 鳳凰城太陽

關鍵字： NBA聖誕大戰詹姆斯湖人勇士杜蘭特衛斯布魯克哈登

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