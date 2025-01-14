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澳職攻守俱佳還學會煮飯　台鋼林家鋐交流韓國捕手收穫多

▲▼台鋼雄鷹林家鋐。（圖／記者楊舒帆攝）

▲台鋼雄鷹林家鋐。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

台鋼雄鷹潛力游擊手林家鋐去年赴澳洲參加澳職賽季收穫滿滿，不僅攻守俱佳，還與韓國捕手交流收穫豐富，生活方面也學會自己煮飯。

林家鋐去年球季在一軍出賽56場，打擊率0.240、上壘率0.270、長打率0.289，守備位置以二壘為主，也守過游擊、三壘，合計出賽9次失誤。林家鋐於11月4日出發前往澳洲，15日展開賽季，在效力俠盜隊期間，出賽17場，38打數13安打，打擊率0.342當時為全隊最高，守備也相當出色，鎮守游擊50守備機會僅發生2失誤，守備率0.960，攻守兩端都有精采表現。

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林家鋐分享了他在澳洲職棒的寶貴經驗。「透過比賽累積一些經驗。」他坦言，在面對國外投手時需要調整。「面對的投手都是國外球員，等於都是洋將，投球型態比較不一樣，就要用比較快的方式去適應。」

林家鋐描述了適應過程，「我們算比較早去，第一週是在適應那邊的環境，然後真正開始比賽是第二週。第二週的比賽就是也沒有打得很順，就是慢慢修正，慢慢去適應。」在訓練方面，他提到，「教練會幫助我們，我們將目標告訴教練，讓他去協助我們做相關訓練。」

在異國生活方面，林家鋐與隊友蔡佳諺發展出有趣的生活默契。「我們都自己煮，原本都是林耀煌煮，林耀煌比較早回台，就換我跟佳諺一起煮，但其實我們都不太會煮。」他笑著說，「我第一次用電磁爐煮飯，試著把飯煮熟，佳諺煎牛排，他都煎得很好，菜幾乎都交給他，我負責煮飯。」兩人也常到附近的購物中心逛街，「我們住處附近有購物中心，如果不想煮的話，就去買好吃的。」

談到澳職的競爭強度，林家鋐感受深刻，「一開始到那邊，覺得自己表現沒有到很好，因為各個聯盟都會派選手去澳職比賽，有一定強度的。」他特別提到與韓籍捕手嚴亨燦的交流，「他是皇家隊的，打擊很好，我向他請教一些打擊方式。」雖然語言不通，但透過翻譯順利交流大小事。他補充說，「還有其他澳洲隊友都很好，都很照顧我們。」

在赴澳洲前，林家鋐完成了12天的補充兵役。「當時得知要去當兵，我想說會不會去了之後，接著打澳職跟不上、打不好之類的，所幸適應得還不錯。」談到軍中趣事，他笑說，「我沒有講我是球員，自我介紹到我前面那一排就結束了。後來同梯都知道，因為這樣傳，陸續都知道了，所以最後一天一直幫大家簽名。」

關鍵字： 台鋼雄鷹林家鋐澳洲職棒生活默契兵役

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