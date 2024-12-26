勇士「針對詹皇戰術」無效　詹姆斯：湖人有其他好手

▲詹姆斯、柯瑞在聖誕大戰對決。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA聖誕大戰今（26）日開打，湖人首節就傷了禁區神獸戴維斯（Anthony Davis），但最終仍在里夫斯（Austin Reaves）準絕殺帶領下以115比113勝出，賽後一哥詹姆斯（Lebron James）回顧比賽最後的情況，「對方戰術（包夾）是為我設計的，但我們場上還有其他好手，真的很棒。」

詹姆斯提到，勇士最後的戰術是選擇包夾他（詹姆斯），而里夫斯能夠挺身而出投進絕殺，讓他很驕傲，認為這是團隊「信任的表現」。

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AUSTIN REAVES FOR THE WIN pic.twitter.com/q65kf1QWvn — NBA TV (@NBATV) December 26, 2024

戴維斯首節就扭傷左腳踝，之後就未再回到場上，詹姆斯對此表示，「戴維斯不在場上影響很大，我們的責任變得更重大，必須付出更多努力。」

詹姆斯補充道，「每個人都需要共同努力，特別是在防守端，因為戴維斯是我們的防守支柱。我覺得大家打得很棒，都能夠相互配合，達到我們想要的進攻位置，同時也能在面對勇士強大的進攻做出及時的防守。」

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後受訪表示，「目前沒有關於戴維斯傷勢的最新消息。」，戴維斯本來就因左肩挫傷在本場聖誕大戰被列為出戰存疑，但他仍是先發登場了本場比賽，今天他登場７分鐘就退場，沒有投中任何一球，抓下２記籃板。