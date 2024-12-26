小熊鈴木誠也陷交易傳聞 美媒點名可能前往道奇

▲鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

芝加哥小熊外野手鈴木誠也近期捲入交易傳聞。儘管截至25日（美國時間）尚無具體報導，但他被列為潛在交易對象。美國媒體指出，小熊為了削減薪資，有可能在鈴木和貝林傑（Cody Bellinger）之間選擇一人交易，而鈴木雖擁有交易否決權，但仍因「希望專注於外野守備而非指定打擊（DH）」的意向加劇了這些傳聞的發酵。

據報導，小熊隊已透過交易從太空人獲得外野手塔克（Kyle Tucker），並將貝林傑送至洋基隊，成功減少薪資負擔。而《The Athletic》則引述相關人士消息指出，「小熊在獲得塔克後，沒有計劃再交易鈴木。」然而，該報導也提到，「如果鈴木面臨被安排為全職指定打擊的情況，他可能會放棄自己的交易否決權。」

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另一方面，道奇隊目前在處理自由球員外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）的談判過程中進展不順，可能尋找替代人選。鈴木誠也、金河成（前教士內野手）及羅伯特（Luis Robert Jr.）（白襪外野手）都被列為候補名單之一。

道奇相關媒體「Dodger Blue」於25日撰文分析，「如果道奇選擇讓鈴木填補赫南德茲的空缺，雖然在火力上可能有所損失，但從整體打線配置來看，除了全壘打數與長打率的差距外，影響不會太大。」

赫南德茲2024年表現亮眼，繳出打擊率.272、33支全壘打、99分打點、出壘率.339、長打率.501及OPS .840的成績，多次擊出關鍵安打拯救球隊。而鈴木則以打擊率.283、21支全壘打、73分打點、出壘率.366、長打率.482及OPS .848展現穩定輸出。

鈴木誠也是否會加盟道奇，目前仍未可知。報導最後提到，「小熊隊非常清楚鈴木的偏好，如果他們真的希望留住他，必須想辦法滿足他的需求，找到雙方都能接受的解決方案。」