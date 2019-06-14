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NBA冠軍戰／暴龍G6半場60比57領先勇士　羅瑞猛砍21分

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▲2019 NBA 總冠軍G6，羅瑞（Kyle Lowry）。（圖／CFP）

▲暴龍羅瑞(右)。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

前役錯過在自家主場封王的暴龍，14日來到甲骨文球場迎接總決賽G6，當家主控羅瑞(Kyle Lowry)首節就掃下15分，開賽一度率隊拉開9分差，但勇士在曾2度扮演G6救世主的湯普森(Klay Thompson)開火後追上了比數；兩隊前2節皆維持5成以上的命中率，上半場打完，暴龍在羅瑞砍下21分之下，取得60比57領先。

這一戰是擁有47年歷史的甲骨文球場的最終戰，勇士下季將搬遷到舊金山大通中心，不少球迷都替為灣區犧牲而受重傷的杜蘭特(Kevin Durant)舉起致敬看板，全隊上下也都希望為KD奪勝。不過作客的暴龍氣勢如虹，當家主控羅瑞開賽連飆了3顆三分球，2分半鐘內就掃下11分，拉出11比2攻勢下馬威。

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多倫多陣中的重要得分手西亞卡姆(Pascal Siakam)隨後也補上2記外線，並與羅瑞攜手上演「空中接力」爆扣，持續保持領先。「浪花兄弟」在首節前6分鐘沒有太多出手機會，曾在2016年西區冠軍賽G6猛砍11顆三分球，率隊將戰線逼入搶七的「浪花弟」湯普森直到此節最後7分08秒才首度得分。

湯普森得分開張後連拿了10分，率隊吹起反攻號角，從板凳出發的卡森斯(DeMarcus Cousins)則在籃下搶分；悍將格林(Draymond Green)在首節最後2分16秒命中一顆三分球，勇士憑藉一波7比0反擊，取得27比26反超。

勇士一哥柯瑞直到首節最後1分25秒才首次出手，砍進一記外線。首節打完，暴龍以33比32、1分領先；羅瑞首節就攻下15分但也領到2次犯規。兩隊次節開局持續保持近5成的命中率，西亞卡姆和范弗利特(Fred VanVleet)接連的三分命中，將分差稍稍拉開到43比38、5分。

不過勇士緊咬住比數，「嘴綠」次節最後5分22秒在籃下連送2記妙傳，個人單場助攻次數來到8次，都送給老將伊古達拉(Andre Iguodala)完成爆扣，雙方激烈拉鋸。兩隊前2節皆維持5成以上的命中率，雷納德(Kawhi Leonard)最後46.5秒完成三分打，要回4分領先，但他隨後在湯普森身上賠上犯規，送給對方3罰機會。

兩隊前2節皆維持5成以上的命中率，上半場打完，暴龍在羅瑞砍下21分之下，取得60比57領先。暴龍以羅瑞10投7中砍下21分最高；西亞卡姆拿13分；伊巴卡從板凳挹注10分。勇士以湯普森繳出18分、3籃板最佳；伊古達拉拿下11分；一哥柯瑞僅9分進帳。

▲2019 NBA 總冠軍G6，湯普森（Klay Thompson）。（圖／CFP）

▲勇士湯普森(左)。（圖／CFP）

關鍵字： 暴龍勇士KD雷納德羅瑞柯瑞NBANBA冠軍戰
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