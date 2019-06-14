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NBA冠軍戰／雷納德奪生涯第2座FMVP　連阻熱火勇士3連霸

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▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

暴龍雖然錯失G5在多倫多主場封王的機會，但G6來到甲骨文球場，從開賽就氣勢如虹，最終在3大主將雷納德、羅瑞和西亞卡姆得分都突破20大關之下，以114比110順利奪得成軍24年來首座總冠軍；整個系列賽暴龍最關鍵的人物「可愛」，沒有意外奪下生涯第2座總決賽MVP。

5年前，當時年僅22歲的雷納德奪得總決賽MVP，粉碎了熱火的3連霸美夢，成為聖城最寄予厚望的「未來領袖」，但誰也沒料到他去年會因為右腿股四頭肌傷勢與馬刺分道揚鑣；改披暴龍戰袍還未滿1年，僅用了18場季後賽就率隊登上總決賽舞台，這次他換要試圖阻止勇士的3連霸目標。

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雷納德在次輪對七六人的搶七戰砍進壓哨絕殺，在東區冠軍賽G3拖著一條腿鏖戰了52分鐘，幫助球隊止住2連敗，在分區決賽G6還上演隔扣「字母哥」的美技。進入總冠軍賽，「可愛」的表現依舊如機器人般穩定，6戰有3場得分突破30大關，在封王戰G6則以16投7中攻下22分、6籃板和3助攻，外帶1火鍋、2抄截，與羅瑞攜手率隊以4分差奪冠。

值得一提的是，雷納德曾在2014年獲頒總決賽MVP，與傳奇前輩GDP連線攜手以4勝1敗阻斷了熱火的3連霸美夢，該季過後邁阿密的3巨頭也宣告解體；經過5年的成長淬鍊，「可愛」成了今年季後賽最閃耀的巨星，擋在尋求3連霸的勇士面前，最終他也率領暴龍拿下隊史首冠，而挑戰3連霸失利的灣區軍團同樣面臨了5巨頭解體危機。

▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／CFP）

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

關鍵字： 暴龍勇士雷納德可愛NBA冠軍戰NBA
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