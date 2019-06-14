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NBA冠軍戰／柯瑞看湯神倒地茫然坐地上　搭檔傷退後咖哩只得4分

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▲2019 NBA 總冠軍G6，柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞看到搭檔湯普森傷退，茫然地坐在地上。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)前役才目睹帶傷復出的杜蘭特(Kevin Durant)重傷，遭逢阿基里斯腱斷裂，未料誓言要替KD再拿下2勝的湯普森(Klay Thompson)，也在G6第3節最後2分22秒弄傷左膝。連2戰都目睹隊友倒地，「咖哩」情緒低落怒砸球，看到「浪花弟」被攙扶退場，他茫然地坐在球場上好一陣子。

當勇士去年夏天簽下明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)，組成傲人的5巨頭，轉任球評的巴克利(Charles Barkley)曾直言，大概只剩傷病、颶風、龍捲風等「天然災害」能阻止金州連3年封王。結果灣區大軍在季後賽真的受到嚴重的傷病魔咒襲擊，主帥柯爾(Steve Kerr)日前才苦笑說，全隊大概只剩資深替補李文斯頓(Shaun Livingston)是健康的。

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勇士在季後賽次輪G5就折損了杜蘭特，他拉傷了右小腿，起初MRI檢查報告顯示，僅是輕微的拉傷，但他一休就是1個月；直到灣區軍團在總決賽陷入1勝3敗絕境，他和醫療團隊共同決定在G5回歸先發，沒想到僅打12分鐘就再次受傷，釀成阿基里斯腱斷裂的悲劇，重擊金州的團隊士氣。

▲2019 NBA 總冠軍G6，湯普森（Klay Thompson）。（圖／CFP）

▲勇士湯普森。（圖／CFP）

在杜蘭特重傷後，勇士奮力將戰線延長到G6，誓言要替KD再拿兩勝的湯普森，試圖扮演G6救世主，前3節還沒打完已經轟了30分，包括4顆三分球，讓勇士能緊咬住比分；但他在第3節最後2分22秒試圖扣籃不成，落地時全身的重量都壓在左膝上，當場痛苦地抱著膝蓋倒地；看到這一幕讓他的搭檔柯瑞相當無奈，怒把球砸向地板。

湯普森最後被兩人攙扶回休息室，連2戰球隊都有主力戰將傷退，柯瑞茫然地坐在地上，雖然「浪花弟」在回到休息室的路上折返回場上完成罰球，甚至在球員通道跑步，但隨後卻被拍到拄著拐杖離場。在「最佳拍檔」湯普森退場後，「咖哩」6投僅1中得4分，三分球4投全部落空，最終只能看著暴龍以114比110帶走隊史首冠。

勇士的3連霸夢碎，休賽季恐面臨5巨頭解體，就算最終能同時留住杜蘭特和湯普森，但KD下季確定報銷，「浪花弟」則是左膝前十字韌帶撕裂，恐怕也得等到明年全明星賽左右才能復出，下季戰力將大打折扣。

▲2019 NBA 總冠軍G6，湯普森（Klay Thompson）。（圖／CFP）

▲勇士湯普森。（圖／CFP）

關鍵字： 暴龍勇士柯瑞咖哩湯普森NBA冠軍戰
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