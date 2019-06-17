運動雲

>

多位籃網球員已把厄文當隊友　湖人得到AD有機會攔胡組3巨頭

ETtoday運動雲

▲▼詹姆斯（左）、厄文（右）（圖／CFP）

▲湖人仍有機會追到厄文？（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

近來不斷傳出厄文(Kyrie Irving)已與籃網達成共識，將在自由市場大門開啟時就簽約；還有多位籃網球員告訴《NetsDaily》，他們下季將和厄文一起打球而不是當家後衛羅素(D'Angelo Russell)。不過《The Athletic》報導，厄文想和戴維斯(Anthony Davis)並肩作戰的念頭已持續數個月，一名親近詹姆斯(LeBron James)的消息來源相信湖人仍有望得到這位6屆全明星控衛。

曾在去年10月表明願久留波士頓的厄文，在歷經與綠衫軍隊友不合、季後賽止步次輪後，選擇跳脫合約成為自由球員；近來他又轉投曾入股籃網的歌手Jay-Z旗下經紀公司Roc Nation Sports，多家外媒皆預估他將轉戰布魯克林。《NetsDaily》近日還報導，多名籃網球員稱他們下季將與厄文一起打球，而不是「少主」羅素。

請繼續往下閱讀...

▲塞爾提克厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克厄文。（圖／達志影像／美聯社）

不過《The Athletic》披露，厄文想和戴維斯聯手的念頭已持續數個月，如今「一眉哥」已經確定將改披紫金戰袍與詹姆斯聯手，厄文是否也會有興趣加入洛城組成3巨頭引起關注。在「一眉哥」交易達成前的幾天，就有親近「詹皇」的消息來源透露，湖人仍有得到厄文的機會。

雖然現在外界幾乎都認為籃網就是厄文的下一個東家，但讓他感興趣的尼克、湖人至今也還未出局。厄文曾為了擁有一支自己的球隊，選擇離開效力了6年的騎士隊，與詹姆斯拆夥；不過他今年曾主動打電話向老大哥致歉，雙方重修舊好，開始有不少傳聞指他將再次與詹姆斯當隊友。

▲詹姆斯賽後與戴維斯講悄悄話 。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯如願與戴維斯聯手 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA籃網厄文詹姆斯戴維斯湖人
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

推薦閱讀

鵜鶘想要庫茲馬獲3首輪籤改變心意　湖人有AD不夠再追雷納德

NBA冠軍戰／林書豪祝福湯神KD　「別人不懂努力訓練卻敗給傷病」

NBA冠軍戰／雷納德摟羅瑞笑開懷　坦承在馬刺遭質疑詐傷很失望

NBA冠軍戰／林書豪爽捧總冠軍盃獲媽媽一吻　遭酸：你根本沒得分

熱門新聞

中職／對彭政閔連投5顆直球三振　林羿豪：他趕不上

奇招！不讓二壘偷暗號　簡森霸氣「故意」投手犯規

傳鄭浩均將旅美　味全龍選秀狀元另尋其他大學投手

中職／新人測試會中信兄弟16人軍團最多　味全龍有9人

中職／兄弟無法固定打序　伯納：有桃猿打線只要叉腰觀戰就好

中職／統一獅遭桃猿橫掃　正式宣告退出上半季爭冠

讀者回應

﻿

最新新聞

1蝴蝶球投手蔡易廷縮小擺臂捲土重來

2湖人將對FMVP雷納德展開遊說

3富邦流行音樂節　歌王蕭煌奇開唱

4女兒國續攤　女性憑內野票換球衣

5格林想留暴龍　雷納德決定影響眾人

熱門新聞

1對彭政閔連5顆直球　林羿豪：他趕不上

2不給偷暗號　簡森竟故意投手犯規

3傳鄭浩均將旅美　味全龍另尋狀元

4中職新人測試會兄弟16人最多　味全龍9人

5伯納：有桃猿打線只要叉腰觀戰就好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳偉漢出現再見失誤 富邦4比3氣走兄弟

再見失誤！陳凱倫靠著陳偉漢失誤衝回本壘，富邦拿下本場勝利 | 06_15 兄弟 vs 富邦 九局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

LamiGirls帶來精彩的舞蹈表演 | 06_15 統一 vs Lamigo 中場

淡淡的哀傷！林泓育遭擦棒球擊中所幸並無大礙 | 06_15 統一 vs Lamigo 三局上

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366