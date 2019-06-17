多位籃網球員已把厄文當隊友　湖人得到AD有機會攔胡組3巨頭

▲湖人仍有機會追到厄文？（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

近來不斷傳出厄文(Kyrie Irving)已與籃網達成共識，將在自由市場大門開啟時就簽約；還有多位籃網球員告訴《NetsDaily》，他們下季將和厄文一起打球而不是當家後衛羅素(D'Angelo Russell)。不過《The Athletic》報導，厄文想和戴維斯(Anthony Davis)並肩作戰的念頭已持續數個月，一名親近詹姆斯(LeBron James)的消息來源相信湖人仍有望得到這位6屆全明星控衛。

曾在去年10月表明願久留波士頓的厄文，在歷經與綠衫軍隊友不合、季後賽止步次輪後，選擇跳脫合約成為自由球員；近來他又轉投曾入股籃網的歌手Jay-Z旗下經紀公司Roc Nation Sports，多家外媒皆預估他將轉戰布魯克林。《NetsDaily》近日還報導，多名籃網球員稱他們下季將與厄文一起打球，而不是「少主」羅素。

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▲塞爾提克厄文。（圖／達志影像／美聯社）

不過《The Athletic》披露，厄文想和戴維斯聯手的念頭已持續數個月，如今「一眉哥」已經確定將改披紫金戰袍與詹姆斯聯手，厄文是否也會有興趣加入洛城組成3巨頭引起關注。在「一眉哥」交易達成前的幾天，就有親近「詹皇」的消息來源透露，湖人仍有得到厄文的機會。

雖然現在外界幾乎都認為籃網就是厄文的下一個東家，但讓他感興趣的尼克、湖人至今也還未出局。厄文曾為了擁有一支自己的球隊，選擇離開效力了6年的騎士隊，與詹姆斯拆夥；不過他今年曾主動打電話向老大哥致歉，雙方重修舊好，開始有不少傳聞指他將再次與詹姆斯當隊友。

▲詹姆斯如願與戴維斯聯手 。（圖／達志影像／美聯社）