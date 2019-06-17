鵜鶘想要庫茲馬獲3首輪籤改變心意　湖人有AD不夠再追雷納德

▲湖人如願得到戴維斯與詹姆斯搭檔。（圖／翻攝自IG／kingjames）

記者游郁香／綜合報導

湖人如願找來明星長人戴維斯(Anthony Davis)擔任一哥詹姆斯(LeBron James)的助手，《洛杉磯時報》記者透納(Brad Turner)披露，雙方都想要庫茲馬(Kyle Kuzma)一度使談判陷入僵局；但鵜鶘最終因為「3個首輪籤」而改變心意。《The Ringer》進一步報導，紫金軍團還想繼續追求率暴龍奪得首冠的雷納德(Kawhi Leonard)。

連6季被屏除在季後賽門外的湖人，為了得到戴維斯可說是完全「豁出去」，將未來資產全賭在上面，送走了「球哥」博爾(Lonzo Ball)、英格雷(Brandon Ingram)、哈特(Josh Hart)，還有3個未來首輪選秀權，包括今年的首輪4號籤。

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《洛杉磯時報》報導，鵜鶘原本想要庫茲馬，態度十分堅定，但湖人也想留這位上季場均能攻下18.7分、5.5籃板和2.5助攻的23歲小將，他們認為庫茲馬會是詹姆斯與戴維斯在前場很棒的搭檔。雙方的談判一度陷入僵局，鵜鶘副總裁葛瑞芬(David Griffin)當天直到湖人總管佩林卡(Rob Pelinka)打了第4通電話才終於肯接聽。

▲湖人還想追雷納德？（圖／達志影像／美聯社）

最終鵜鶘因為湖人提出3個首輪選秀權的報價而改變心意；雖然洛城如願得到第2名大咖明星球員助陣，但幾乎是犧牲「未來」來換取「現在」。他們送走了3個首輪選秀權包括今年的首輪第4順位、前8順位保護的2021年首輪和2024年首輪未保護選秀權，鵜鶘還可遞延到2025年；另外還有2023年的首輪籤交換權。

湖人下季將擁有「詹皇」與「一眉」的超強前場組合，但他們似乎還不打算停手；《The Ringer》專欄作家歐康納(Kevin O’Connor)指出，聯盟多位消息人士透露，紫金軍團還會在自由市場上追求剛率暴龍奪得首冠的雷納德。「可愛」的5年合約將在2020年夏天到期，他今夏可選擇跳脫合約恢復自由身。

在雷納德爭奪戰中，原本一直由快艇領跑；但在暴龍奪得總冠軍後，「可愛」留在多倫多的機率大增；《The Athletic》曾在暴龍於總決賽取得聽牌後就爆料，快艇已經開始為招攬不到「可愛」做準備。

▲鵜鶘本來指名要庫茲馬(右2)。（圖／CFP）