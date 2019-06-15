U18對抗賽／150公里火球男環繞　陳柏毓有競爭感

▲U18藍白對抗賽。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

去年亞青國手陳柏毓今年再度入選U18國手，身在球速破150公里的投手群之內，他反而在這次對抗賽成為速球王，連兩戰都飆149公里，雖然有競爭意識，但他仍不會過於追求球速，盼能保持手感。

陳柏毓9日後援2局，被敲2安打，奪1K有1次保送，休息5天後15日扛先發，面對藍隊投4局，用65球，有45顆好球，好球率近7成，飆7K，有2次四壞保送，被敲3支安打，失掉1分，兩場最快球速都達149公里。

請繼續往下閱讀...

談到維持球速的關鍵，陳柏毓表示，「狀況有維持，高二身體有進步，上場時也都會把投球動作做完整。」休息4天有點久，此戰也是在比賽中找回節奏。連續兩年入選國手心態不同，陳柏毓坦言，「高一的起伏比較大，想法比較複雜，現在身體狀態也比那時候好，感覺丟球也比較簡單一點。」

目前中華隊陣中有潘文輝、李晨薰、陳志杰3位速球派投手都達150公里，陳柏毓極速差一點就能叩關，他表示，「雖然有競爭的感覺，但我相信力量再增加，順其自然就會有機會達到那樣的球速，不會因為想催球速而硬催，每個人投球都不一樣，每個人都有好的部分可以學習。」

▲U18藍白對抗賽。（圖／記者楊舒帆攝）