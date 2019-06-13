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中職／沈默王牌潘威倫300先發達陣！紀念商品14日開放預購

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▲▼ 潘威倫300先發商品 。（圖／統一獅提供）

▲潘威倫300先發達陣 。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

2003年潘威倫自加盟統一獅，至今17年職棒生涯，上週日6.9台南棒球場對戰富邦悍將先發出賽，達成個人生涯第300場先發里程碑，也是中職首位達成榮耀里程碑選手。

潘威倫職棒生涯經歷許多傷勢考驗，一次又一次的調整，把自己調整到最佳狀態，站在職棒場投手丘拼出值得喝采的成績，能夠達成潘威倫生涯300次先發，潘威倫表示：「其實自己還能投多久，自己也沒把握，現階段就是享受現在的每一場比賽，盡力把自己狀態調整到最好，對球隊有所幫助和貢獻，至於每一個累計的紀錄，都是一個過程，等哪天退休後再來回顧這些紀錄，會更有意義。」

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▲▼ 潘威倫300先發商品 。（圖／統一獅提供）

▲ 潘威倫300先發紀念商品 。（圖／統一獅提供）

6.9統一獅潘威倫達成生涯300場先發當天賽事，球團也特別製作潘威倫投球連續動作海報，贈送給現場球迷搶先收藏。榮耀時刻，輝煌紀錄。

球團也特別為潘威倫製作生涯第300場先發達成紀錄商品，其中結合潘威倫投球影像，設計T恤、紀念球及毛巾，將於6.14中午12：00起，於統一獅官方網站購物商城搶先預購，本商品限時預購商品，預購將於6.21 12：00截止，為期七天限時預購，截止預購後，將不再開放訂購，邀請喜歡潘威倫球迷朋友千萬要把握難得機會，搶先收藏潘威倫榮耀紀錄300場先發紀念商品。

本系列商品為預購商品，交貨期為7月26日透過黑貓宅急便配送到府。

榮耀30潘威倫300場先發紀錄商品 https://www.uni-lions.com.tw/store.aspx

▼ 潘威倫300先發紀念商品 。（圖／統一獅提供）

▲▼ 潘威倫300先發商品 。（圖／統一獅提供）

▲▼ 潘威倫300先發商品 。（圖／統一獅提供）▲▼ 潘威倫300先發商品 。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 統一獅中華職棒潘威倫
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