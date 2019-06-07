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NBA冠軍戰／柯爾曝KD還沒準備好G4復出　湯神錯過G3感覺爛透

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▲勇士杜蘭特。（圖／路透）

▲勇士杜蘭特。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍勇士相隔近3周重返甲骨文球場出賽，迎接暴龍來犯，卻在自家主場球迷面前以14分差輸掉總冠軍賽G3。今年季後賽場均能攻得34.2分的杜蘭特(Kevin Durant)何時能歸隊備受矚目，他的回歸時間一延再延，主帥柯爾(Steve Kerr)7日表示，醫療團隊依舊認為KD還沒準備好，他G4將繼續缺陣。

原本勇士希望杜蘭特今日能參與3對3對抗訓練，但醫療團隊認為他還沒準備好，自從上個9日在對火箭的西區準決賽G5拉傷右小腿後，他休養了將近1個月。灣區主帥柯爾透露，KD已經進行了一些個人訓練，能做很多不同的事，但醫療團隊評估他還無法上場比賽。

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柯爾強調杜蘭特的傷勢沒有出現反覆的狀況，仍希望他在本季回歸；不過勇士也無法確定這位2屆總決賽MVP是否會復出。G2頂替湯普森(Klay Thompson)先發的資深替補李文斯頓(Shaun Livingston)則坦言，勇士得準備好面對KD無法在總冠軍賽歸隊的狀況。

▲勇士柯瑞、杜蘭特；火箭保羅、哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

李文斯頓說，「當然世界上所有人，支持我們球隊的人，都很歡迎當他準備好時回歸，但前提是他要準備好。因此直到那一刻，我們得抱著他不會上場的心態打球。」

至於G3因左腿筋傷勢掛免戰牌的湯普森，G4應該能上陣。對於缺席了一場總決賽，「浪花弟」直呼感覺爛透了，「現在是NBA總冠軍賽，是我們一直努力的目標，不過最終我寧願缺席一場比賽而不是整個系列賽。」

雖然勇士目前以1勝2敗暫時落後給暴龍，但湯普森直言這不是世界末日，「我們以前也遇過類似的狀況，我們可以仰賴我們的經驗。」

▲勇士主帥表示若害湯普森再受傷會無法原諒自己。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森(左2)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBANBA冠軍戰勇士杜蘭特湯普森KD柯爾
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